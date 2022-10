Espumantes, as bolhas do nosso contentamento

Temos tradição antiga na produção de espumantes. Começámos, como todas as outras nações, depois dos franceses, mas já andamos à volta das bolhas e do seu fabrico desde finais do séc. XIX. Foi então que na Bairrada se fizeram as primeiras experiências, segundo as orientações de José Maria Tavares da Silva, que tentou fazer os primeiros “espumosos”, a partir de 1885. As primeiras tentativas dispersaram-se pelo Douro, Bairrada, Lamego e mesmo no Alentejo.

Durante muitos e bons anos do séc. XX a produção esteve confinada a dois núcleos: a Bairrada e Lamego. Ainda hoje é dali que sai a maioria do que se produz. A maior empresa do país é a Raposeira, com uma produção que ronda os 2,5 milhões de garrafas; a Murganheira, muito justamente tida como a que produz do melhor que temos entre nós, atinge 1 milhão de garrafas/ano. Na Bairrada temos ainda algumas caves que são grandes centros vinificadores, como as Caves da Montanha, mas aqui temos uma grande dispersão da produção, que vai dos pequenos produtores-engarrafadores até às tradicionais Caves da região.

