GNR, Guardia Civil e Europol desmantelam rede ibérica de produção de tabaco

Uma operação da GNR, com a Guardia Civil de Espanha e a Europol, levou ao desmantelamento de uma rede ibérica que se dedicava à produção e comercialização fraudulenta de tabaco. A ação levou à detenção de oito homens, de nacionalidade portuguesa e espanhola, e à apreensão de 11 milhões de cigarros, em territórios português e espanhol.

A operação, que durava há um ano e meio, investigou o circuito de distribuição e comercialização marginal em território nacional e em Espanha, sustentado num complexo esquema de remessas de encomendas postais a partir de Espanha, com destino a distribuidores sediados em Portugal, orientado para a dissimulação do conteúdo e ocultação de remetentes.

A GNR desmantelou as estruturas dedicadas à transformação de tabaco e à produção ilícita de cigarros, tendo sido dado cumprimento a 59 mandados de busca em território nacional e quatro em Espanha, das quais 32 domiciliárias e 31 em armazéns, garagens e veículos.

Foram apreendidos 90 mil cigarros manufaturados, onze toneladas de folha de tabaco e tabaco de corte fino (daria para produzir cerca de 11 milhões de cigarros), diversas máquinas utilizadas na secagem, trituração e acondicionamento dos produtos de tabaco, matérias-primas diversas utilizadas na produção ilícita, como tubos para cigarros, cartão de maços e sacos/caixas para embalar tabaco. Também foi apreendida droga.

Estima-se que a fraude e evasão fiscal gerada pela produção e comercialização dos produtos de tabaco, proveniente de Espanha e que tinha como destino Portugal, seja de valor superior a 2 milhões de euros.

"No decorrer desta ação foram ainda constituídos arguidos doze indivíduos, com idades compreendidas entre os 30 e os 61 anos, que já se encontravam referenciados pelo crime de introdução fraudulenta no consumo qualificada, fraude fiscal e recetação de mercadoria objeto de crime aduaneiro", diz a GNR.

Os detidos portugueses serão presentes hoje, dia 25 de junho, a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Sintra, para aplicação de medidas de coação.