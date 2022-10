Estigma e falta de informação levam um quarto das pessoas a não pedir RSI

Ao fim de 25 anos, atravessando dez governos, seis primeiros-ministros e duas crises, uma delas a acontecer agora, o Rendimento Social de Inserção (RSI) está em vias de ser revisto. O grupo de trabalho criado pelo Governo para avaliar as regras de atribuição desta prestação social, dirigida às famílias em situações de extrema pobreza, terá de apresentar propostas até ao final de setembro. Num momento em que se marca as duas décadas e meia da criação do RSI (29 de junho, terça-feira), são várias as alterações que os economistas e responsáveis por instituições sociais consideram fundamentais. Um dos grandes problemas resulta da estigmatização deste subsídio e da falta de informação: muitas famílias poderiam estar a receber este apoio e não estão porque nem o chegam a pedir.

“O RSI é, desde a sua origem, dirigido aos mais pobres dos pobres, com recursos muito baixos. Só que ao fim destes anos essa função está limitada, porque existe um grande estigma associado à medida, e isso leva a que muitas famílias com direito a receber este apoio não recorram a ele. Dados do inquérito às famílias do Instituto Nacional de Estatística mostram que, potencialmente, haveria um maior número de beneficiários desta medida. A taxa de pessoas elegíveis que não a solicitam é superior a 25%”, afirma Carlos Farinha Rodrigues, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão e especialista em pobreza e desigualdades. “A ideia de que os beneficiários deste apoio não querem trabalhar e que querem viver de subsídios estigmatiza muito as pessoas.”