Covid. Algarve com o R(t) mais alto do país e região de Lisboa com 245 casos por 100 mil habitantes

A região de Lisboa e Vale do Tejo tem agora 245 casos por 100 mil habitantes a 14 dias, ou seja, a incidência da covid mais alta entre todas as regiões do país, com uma média de 699 casos diários. Mas é o Algarve que tem o R(t) mais elevado, chegando a 1,34 na média de cinco dias, ainda que tenha 83 novas infeções diárias, segundo o relatório do Instituto Dr. Ricardo Jorge (INSA) divulgado esta sexta-feira.

O R(t) é o indicador de transmissibilidade do vírus, correspondendo ao número médio de pessoas que cada infetado contagia, e traduz a velocidade com que a epidemia cresce. Os investigadores apontam para um “aumento acentuado” do R(t) no Algarve, tendo passado de 1,07 no final de maio para uma média de 1,34 agora, “mantendo-se ainda em valores elevados”. A incidência do vírus nesta região é agora de 194,5 casos por 100 mil habitantes.

A nível nacional, o INSA aponta para uma redução do R(t) de 1,20 para 1,10 entre 14 e 20 de junho. “Fenómeno idêntico é também observado na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde o R(t) passou de 1,26 para 1,11. Este resultado sugere uma desaceleração do aumento do número de novos casos neste período de tempo, ou seja, o número de novos caso mantém-se a crescer mas mais devagar”, refere o relatório.

Os dados apontam para uma incidência de 167,2 casos por 100 mil habitantes nos Açores, enquanto as regiões do Alentejo (82,4), Norte (65,3), Centro (55,2) e da Madeira (44,9) se encontram em níveis mais reduzidos e abaixo da linha definida pelos peritos como sinal de alerta (120). Já o R(t) está em 1,14 a nível nacional: e nas restantes regiões além do Algarve (1,34), destaca-se Lisboa e Vale do Tejo e a Madeira com 1,17, acima do Norte (1,03), Centro (1,12), Alentejo (1,08) e dos Açores (0,98).