Windows 11 chega no final do ano. Conheça as cinco principais novidades

Numa apresentação em videoconferência para todo o mundo, a Microsoft deu a conhecer o novo Windows 11. A gigante de Seattle tentou mostrar que há mais vida que aquela que pode ser vislumbrada a partir de um computador pessoal e, como prova disso, anunciou a inclusão de tecnologias da Xbox e funcionalidades que mais parecem ser retiradas de um smartphone no novo sistema operativo. A estreia está prevista para o final de 2021.

A Microsoft confirmou que quem já tiver o Windows 10 instalado no computador ou no tablet apenas tem de descarregar da Internet a 11ª versão sem qualquer custo. Desconhecem-se detalhes sobre preços que serão praticados para quem não tem o Windows 10.

A Microsoft já permite saber que computadores estão aptos a correr Windows 11 – mas só para quem descarregar a ferramenta PC Health Check a partir do endereço Windows.com.

Independentemente da idade do computador que tem em casa ou no trabalho, vale a pena conhecer as cinco principais novidades do Windows 11:

1- Botão central: Com a nova versão do novo sistema operativo há uma novidade que qualquer utilizador haverá de notar mal ligue o computador: o botão "iniciar" vai passar para o centro da barra inferior, ainda que a Microsoft tenha acautelado a possibilidade de o recolocar à esquerda, como nas versões anteriores, para dar resposta aos mais nostálgicos. Mais do que uma questão de design, a colocação do menu/botão “iniciar” ao centro parece ter em vista a melhoria da interação em tablets. Ainda no botão que agora é central, destaque para o facto de permitir o acesso a rápido a ficheiros alojados algures na Internet e que foram trabalhados a partir de outros dispositivos.

2- Teams incluído: A próxima versão do Windows vai ter integrada de origem a plataforma de comunicações Teams. Além desta integração, prevê-se que o Teams venha a contar com versão renovada. E sim, vai ser possível fazer uma estreia dois-em-um: abrir o novo Teams a partir do novo botão de "iniciar" central do Windows. Mas não é tudo. Os adeptos do cosmopolitismo tecnológico têm razões para sorrir: o novo Teams também corre em sistemas operativos Android, da Google, e Mac, da Apple. O que confirma que a videoconferência é cada vez mais estratégica para empresas como a Microsoft.

3- Apps sem comissões: A Apple cobra comissões pelas aplicações que vende na App Store? A Microsoft Store vai deixar de cobrar qualquer comissão para parte dos produtores de apps. Com esta estratégia, a Microsoft vinca ainda mais o distanciamento estratégico que assumiu mal o diferendo em torno das comissões cobradas pela App Store começou a ganhar dimensão, após as críticas da produtora da Epic Games, que criou o jogo Fortnite. A inexistência de comissões poderá indiciar que a Microsoft pretende cativar mais produtoras de software para o seu ecossistema. Resta saber até onde consegue ir – e se tira realmente proventos desta estratégia. Mais uma novidade estrondosa: a Microsoft Store vai passar a distribuir apps que eram do Android – mas que estão aptas a correr no Windows.

4- A Xbox ajuda: Vinda diretamente da consola Xbox, a tecnologia DirectStorage promete encurtar de sobremaneira os períodos de espera para um jogo carregar. Também originária da consola, a tecnologia Auto HDR prepara-se para fazer a estreia no Windows. Com esta inclusão vai ser possível reavivar cores e contraste de jogos antigos. A Microsoft diz que há mais de 1000 jogos antigos que podem beneficiar desta “revitalização”. O Windows 11 terá ainda um atalho facilitado para o serviço de subscrição de jogos Game Pass. O Direct X12 Ultimate também promete acrescentar qualidade aos gráfico.

5- Para todos os cenários: O Windows 11 promete criar um ambiente para cada ocasião. E isso pode chegar com a estreia da opção Desktops. Com esta funcionalidade torna-se possível separar espaços de trabalho, lazer e família. Com os Snap Layouts torna-se possível pôr até seis aplicações a correr em simultâneo e em plano visível. Os Snap Groups permitem criar acessos que servem para várias aplicações em simultâneo e também pode facilitar configurações e ambientes de trabalho, após uma interrupção.