Paulo Rangel critica presidência portuguesa da UE, mas elogia rapidez na aprovação das “bazucas” e cimeira estratégica com a Índia

O eurodeputado do PSD, Paulo Rangel, aponta falhas à presidência portuguesa da União Europeia, apesar de reconhecer que foi “uma presidência regular, que teve uma infelicidade grande porque a pandemia atacou muito fortemente nos primeiros meses do ano e prejudicou os trabalhos”. Em entrevista ao “Diário de Notícias”, Paulo Rangel admitiu que a presidência agiu bem em relação ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e à cimeira estratégica com a Índia.

“Houve uma coisa que correu bem”, disse o eurodeputado. “Foi feito um esforço enorme para que os parlamentos dos 27 estados aprovassem a chamada decisão de recursos próprios, o que era necessário para que pudesse estar a funcionar algures no verão. E isto não era um trabalho fácil porque havia vários estados - o caso da Hungria e da Polónia por causa do problema Estado de Direito e no caso dos frugais [Áustria, Dinamarca, Finlândia e Holanda] porque não gostavam muito deste mecanismo que tem subsídios e não só empréstimos - que estavam relutantes em dar o seu consentimento e queriam adiar”.

Paulo Rangel acrescentou que “a diplomacia portuguesa e a presidência portuguesa trabalharam bem no sentido de forçar para que as decisões fossem tomadas até maio sobre o PRR para a Comissão ir aos mercados, e já foi, e fossem aprovados os planos de cada país, como já foram, e que possa já a vir dispensar algumas verbas no verão”.

Quanto à cimeira estratégica com a Índia, o social-democrata sublinhou que “com a saída do Reino Unido era preciso restaurar o diálogo com a Índia, porque o Reino Unido era o interlocutor europeu e Portugal tem aqui a grande oportunidade de ser um desses interlocutores”.

Quanto às críticas, Paulo Rangel diz que com a vacinação houve “coisas que não correram bem e não se viu uma proposta efetiva nessa área”. O eurodeputado diz ainda que “a questão da circulação e harmonização das regras, o que tem a ver com o certificado digital”, também “não correu como esperado”. “Isto até dá vontade de rir. A presidência portuguesa para atacar uma lei homofóbica do governo húngaro não o pode fazer porque tem de ser neutral, mas depois quando se trata de tratar da liberdade de circulação aí já pode ter uma posição própria que não tem nada a ver com os outros países”, diz.