PJ afasta cenário de crime no caso de Noah

O desaparecimento de Noah durante 36 horas, e sobretudo a capacidade de sobrevivência da criança de 2 anos e meio, surpreendeu toda a gente, inclusive as autoridades que investigam o caso. Mas, uma semana depois, a Polícia Judiciária afasta o cenário de crime. “Estamos convencidos de que não houve intervenção de terceiros. A tese de que poderia ter sido raptado e de que os raptores pudessem ter-se arrependido e libertado o menino não é tida como credível”, refere uma fonte da investigação ao Expresso.

De acordo com esta fonte, Noah pode nem sequer ter percorrido os dez quilómetros de distância entre a sua casa, em Proença-a-Velha, e o local onde foi encontrada por populares junto à povoação de Medelim. “Os dois locais em linha reta distam entre si quatro quilómetros. O percurso que a criança fez pode ser um pouco mais, mas nunca algo superior a oito quilómetros.”

A PJ reforça que a sujidade apresentada pela criança e as lesões leves nos pés e nas pernas “são compatíveis” com o longo período em que esteve ausente de casa e o percurso percorrido, por vezes no meio do mato. E as peças de roupa que foram sendo encontradas durante as buscas também não causam surpresa, uma vez que o pijama de Noah era largo e é natural que fosse deixando pelo caminho a t-shirt, os calções, a fralda e uma galocha sem atacadores. Além disso, como reforçam os investigadores, a criança estava habituada pela família a vestir-se e a despir-se sozinho.

Durante todo o fim de semana, Noah esteve internado na ala de pediatria do Hospital de Castelo Branco. Teve alta ao fim de quatro dias e já se encontra em casa dos pais. “A família vai continuar a ser acompanhada, por uma questão de precaução”, sublinhou Eugénia André, diretora clínica do hospital. “Agora é tempo de refletir”, acrescentou, considerando que “este episódio foi um incidente que acabou bem e que poderia ter acontecido com todos nós. Os pais têm consciência disso e não há qualquer juízo de valor a retirar daqui”.