O Porto é a sétima cidade do mundo mais barata para os turistas em 2021: refeições a oito euros e cerveja a dois

O Porto foi eleito entre as cidades mais acessíveis do mundo para fazer turismo de estadas curtas, ficando na sétima posição do 'City Break Cost Index 2021', elaborado pela Bounce, blogue internacional de viagens.

Este 'ranking' analisou 75 cidades, que são destinos populares de turismo, comparando uma série de preços que são relevantes para os visitantes, designadamente uma noite em hotel ou uma refeição num restaurante, além do que se paga por uma unidade de cerveja, uma garrafa de vinho ou um bilhete de transporte local.

A cidade Invicta foi considerada a sétima cidade do mundo mais acessível para uma "escapada" turística, já que, segundo apurou a Bounce, as diárias em hotel custam em média 131 euros, as refeições em restaurante 8,56 euros, a cerveja pode ser adquirida a 2,44 euros e uma garrafa de vinho por 4,89 euros. Outros critérios analisados foram a bandeirada de táxi, que no Porto é de 61 cêntimos, ou o bilhete de transporte local, que tem um custo de 1,64 euros.

À frente do Porto, no Index das cidades mais acessíveis para turismo em 2021, ficou em primeiro lugar Buenos Aires (Argentina), seguindo-se Istambul (Turquia), Rio de Janeiro (Brasil), São Petersburgo (Rússia), Cracóvia (Polónia) e Moscovo (Rússia).

Lisboa ficou oito posições abaixo do Porto, e em 15.º lugar. A capital portuguesa surge aqui como tendo em média noites em hotel a 148 euros, refeições em restaurantes a 11 euros, cerveja e uma garrafa de vinho a 2,22 e a 4,89 euros, respetivamente, tal como no Porto, além do bilhete de transporte local ser a 2,07 euros.

À luz destes critérios, também foi feita a lista das cidades menos competitivas para visitar em 2021, e nos três primeiros lugares ficaram Zurique, na Suíça, Reiquiavique, na Islândia e Genebra, também na Suíça.

Mais caras que o Porto, e mais baratas que Lisboa, foram eleitas neste Index cidades como Budapeste, na Hungria, Kuala Lumpur, na Malásia, Santiago no Chile, Cidade do Cabo, na África do Sul, Praga, na República Checa, Las Palmas, em Espanha e Marraquexe, em Marrocos.

Ainda assim, Lisboa ficou à frente de uma série de cidades espanholas enquanto destino mais barato em 2021 neste Index, designadamente no caso de Valência, Sevilha, Málaga, Alicante ou Madrid.