Vacinação chega às 100 mil doses por dia, mas atrasos nas entregas podem adiar meta dos 70%, revela coordenador da task force

Apesar da aceleração do ritmo de vacinação na última semana, com a inoculação agora regular de 100 mil doses por dia, a execução do plano continua a ser condicionada por atrasos nas entregas por parte de duas marcas, indicou esta quarta-feira o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, numa audição no Parlamento.

Assim, a meta de ter 70% da população portuguesa vacinada até 8 de agosto poderá ser atrasada "15 dias" ou até mais se persistirem os atrasos face às entregas previstas. "Tudo faremos para que seja atingida a 8 de agosto, mas pode eventualmente ser a 15 ou a 20. A esta distância não consigo dizer com segurança porque as entregas vão variando mês a mês."

Por isso, continuou o coordenador da task force, a "preocupação principal continua a ser a falta de disponibilidade de vacinas e a sua disponibilização irregular". Gouveia e Melo diz mesmo que não é possível "acelerar" mais o ritmo de vacinação, uma vez que os stocks já estão a ser geridos no limite de segurança. "Não podemos comprometer a administração de segundas doses no caso de haver falhas nas entregas", explicou.

De resto, garantiu, não é por falta de capacidade que não se vacina mais, referindo ainda que é até possível ir às "140 mil inoculações diárias".

A título de exemplo, o coordenador indicou que das 800 mil vacinas da Janssen previstas para chegar em julho, só 164 mil vão ser entregues no próximo mês. E dos 2,7 milhões de doses para todo o 3º trimestre, apenas estão previstas agora 1,9 milhões. A outra marca que tem falhado as entregas é a Astrazeneca, confirmou Gouveia e Melo, explicando que o reforço da Pfizer tem ajudado a compensar as falhas.

Neste momento, 47% da população já levou uma dose da vacina e cerca de 30% tem o processo de imunização completo. E a expetativa é abrir o processo de vacinação a todas as faixas etárias, a partir dos 18 anos, a partir de 4 de julho, revelou ainda.

Depois da proteção da população em maior risco, a imunização tem avançado por faixas etárias. Até aos 50 anos, abria-se a faixa seguinte quando 60% a 70% da faixa anterior tinha sido vacinada. Agora, está-se a avançar quando se chega aos 40%, alargando o processo mais rapidamente a mais grupos.

Sobre a administração da segunda dose da vacina da Astrazeneca, cujo período entre tomas foi encurtado de três para dois meses, Henrique Gouveia e Melo explicou que as pessoas estão e serão contactadas pelos serviços para se apresentarem nos centros de vacinação, na modalidade "casa aberta". Significa isto que não é preciso marcar um dia e uma hora precisa, mas que as pessoas se possam deslocar a esses locais a partir das 18h00 e terão a sua vacina garantida.

Enfermeiros, uma classe "sem mácula"

Em relação aos recursos humanos afetos à execução do plano, o responsável afirmou não ter tido falta de pessoal até agora, mas que se avizinha um período crítico de férias: Gouveia e Melo fez mesmo questão de elogiar o "empenho e a dedicação absoluta" dos enfermeiros, que têm sido neste processo uma "classe sem mácula".

Sobre a necessidade de dar férias e folgas, podendo impedir a manutenção do ritmo de vacinação, referiu ter a garantia dos responsáveis políticos que não iriam falta enfermeiros. "Há três mil jovens a sair dos cursos de Enfermagem para o mercado de trabalho. Por isso, há capacidade de mão-de-obra. Tem é de se encontrar mecanismos de contratação . Tenho a certeza que dada a urgência do processo, não vai haver tentação de poupanças".

Questionado pelos deputados, Henrique Gouveia e Melo deu ainda em conta da proteção de grupos específicos, como a população prisional e os sem-abrigo. Sobre os primeiros e descontando os que recuperaram recentemente da doença, o processo está quase concluído. No caso dos sem-abrigo, já "foram todos vacinados".

Ainda sobre os migrantes irregulares, está a ser trabalhado com associações uma forma de garantir a chamada desta população, eliminando receios sobre eventuais sanções pela sua situação no país.

Quanto ao envolvimento das farmácias na vacinação, explicou que a sua exclusão não tem nada a ver com "considerações ideológicas ou outras", mas com uma questão técnica, já que segundo as regras da DGS é preciso garantir aos utentes um período de recobro de 30 minutos. E estes espaços são difíceis de assegurar na maioria das farmácias.