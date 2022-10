“A agenda climática apocalíptica está a perder legitimidade”: Michael Shellenberger, o ambientalista que diz que não estamos no fim do mundo

Não vem aí nenhuma extinção em massa, as alterações climáticas não vão provocar fome, a desflorestação da Amazónia não tem efeitos drásticos sobre a atmosfera, o aquecimento global não é responsável por grandes incêndios florestais nos últimos anos. Para Michael Shellenberger, um ambientalista de longa data que contesta aquilo que vê como alarmismo desnecessário e até nocivo. é no desenvolvimento económico e tecnológico - e em particular, na energia nuclear - que está a resposta mais importante para os problemas ambientais. Essas ideias surgem no livro "Apocalipse Nunca" (ed. Dom Quixote), a propósito de cuja recente edição portuguesa o Expresso lhe enviou algumas questões.



O seu livro é um apelo contra o alarmismo, ou uma narrativa apocalíptica, se quisermos, que parece ter-se tornado a posição habitual em muitas discussões sobre o ambiente. Quais dos seus aspetos o preocupam mais?

É verdade que as alterações climáticas podem tornar mais intensos alguns eventos climatéricos extremos, e que os furacões são piores em nações pobres do que nas ricas. O governo americano prevê, por exemplo, que a intensidade máxima nas tempestades tropicais e furacões no Atlântico aumentará 5% no século XXI. E isso sem contar as vidas potenciais que se perdem com a menor produtividade agrícola, a doença e a subida do nível do mar.

