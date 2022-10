61% dos portugueses confiam na comunicação social: é a segunda maior percentagem do mundo

61% dos portugueses confiam em notícias dadas por órgãos de comunicação social. Esta é a principal conclusão da edição deste ano do Reuters Digital News Report, publicado esta quarta-feira. O relatório mostra que a confiança na informação em Portugal subiu em relação ao ano passado, altura em que esta percentagem era de 55%. A confiança nas notícias aumentou em quase todos os 44 países analisados, mas Portugal surge como o segundo país com o indicador mais alto, apenas atrás da Finlândia (65%), numa tendência que já vem de anos anteriores e que é bastante superior à média internacional (44%).

Esta é a primeira edição que tem em conta o efeito da covid-19 e a pandemia é a principal responsável por este crescimento, sinaliza o relatório: “Entre as possíveis justificações para este aumento há a destacar o papel preponderante da comunicação social na ajuda à interpretação e compreensão da vida em pandemia”, lê-se. “A cobertura noticiosa relacionada com temas de saúde caracterizou-se por ciclos noticiosos intensivos em todos os meios de comunicação”, explica o relatório da Reuters, que aponta um “forte investimento por parte das marcas na garantia de transparência e clareza informativa”. E com a ajuda da estatística: “Formatos como o jornalismo de dados, com base em informação estatística complexa e em permanente atualização, viram desenvolvimentos muito significativos no nosso país”, assinalam.

Além disso, “os dados revelam que os portugueses que mais foram afetados pela covid-19 em termos pessoais revelam maiores índices de confiança em conteúdos noticiosos”. Por outro lado, sete em cada dez portugueses dizem-se preocupados com conteúdos desinformativos e com os seus efeitos. A nível global, este indicador é de 58%.

A Reuters reserva um capítulo do relatório para analisar a confiança que os órgãos de comunicação social nacionais merecem por parte dos portugueses e nesse ponto a RTP é a organização mais bem classificada: a percentagem de pessoas que dizem confiar no canal público é de 81%. Seguem-se a SIC Notícias (80%), o Jornal de Notícias (79%) e o Expresso, com 78%. Em contrapartida, o Correio da Manhã é a marca menos confiável para a população (52%).

O relatório, que em Portugal foi apoiado pelo OberCom – Observatório da Comunicação, mostra ainda que a maioria dos portugueses considera que os jornalistas devem manter a sua imparcialidade em todas as situações (69,3%) e que o mesmo tempo de antena deve ser dado a todos os lados no tratamento de um tema (81,3%). Menos pessoas, 41,2%, consideram que o Estado deve apoiar as marcas de notícias na sua recuperação financeira. Mas a preocupação existe: 48,6% dos portugueses que são utilizadores da internet dizem estar algo ou bastante preocupados com a situação financeira das marcas de notícias, sendo que 43,7% têm consciência de que essa situação é hoje mais frágil do que há dez anos.

O jornalismo de proximidade foi mais valorizado através dos media regionais, concluiu ainda o estudo - valorização essa que é em parte atribuída ao confinamento. E a questão da representação e diversidade no jornalismo é pertinente: um terço dos inquiridos acha que a sua geografia é insuficientemente coberta pelos media e um quarto diz o mesmo sobre a sua classe social ou económica.

A televisão continua a ser a principal fonte de notícias dos portugueses: 57,7% dizem ter utilizado este meio para se informarem na semana anterior. Seguem-se a internet (17,4%) e as redes sociais isoladas (13,4%). A imprensa é a principal fonte de notícias para 7,3% dos inquiridos, enquanto a rádio fica-se pelos 4,2%.

O trabalho de campo que serviu de base ao estudo não foi realizado por qualquer órgão de comunicação social nacional ou estrangeiro mas sim pela empresa de sondagens YouGov. Foram entrevistados mais de 92 mil adultos, incluindo cerca de 2 mil em Portugal.