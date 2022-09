Viatura oficial de Eduardo Cabrita tem acidente e atropela mortalmente uma pessoa na A6

A viatura oficial que transportava o ministro da Administração Interna Eduardo Cabrita sofreu um acidente, do qual resultou a morte, por atropelamento, de um funcionário de uma empresa que estava ao serviço da Brisa, de 43 anos, na autoestrada A6, no sentido Estremoz-Lisboa. O ministro vinha de uma deslocação oficial a Portalegre, a cerimónia de final de curso dos guardas, na Escola Prática de Portalegre.

"O acidente em causa foi participado pela Guarda Nacional Republicana e será naturalmente investigado, de acordo com os procedimentos em vigor", informa o Ministério da Administração Interna (MAI) em comunicado.

O ministro da Administração Interna "lamenta profundamente" o sucedido e "apresenta sentidas condolências à família enlutada."

O departamento de relações públicas da GNR não diz não prestar declarações sobre o assunto, remetendo o mesmo para o gabinete de comunicação do MAI. Fonte do MAI garante que não há para já mais informações que possam ser disponibilizadas.

Em imagens da "CMTV" pode ver-se o carro oficial onde seguia a comitiva do ministro com uma batida do lado esquerdo, do condutor. De acordo com aquela estação televisiva, a vítima mortal procedia a trabalhos de manutenção naquela autoestrada, juntamente com outros colegas.