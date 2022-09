Responsável pelas manifestações em Lisboa é coordenador no Gabinete de Apoio à Presidência da CML

António Santos tem sido nos últimos anos o interlocutor na Câmara Municipal de Lisboa com os organizadores de manifestações em Lisboa, sendo ele quem recebe e envia os emails para os promotores destes eventos. É também António Santos quem manda posteriormente os dados sobre o local e motivo dos protestos, bem como a identidade de quem os organiza, não só para a PSP como para o Ministério da Administração Interna (MAI). Nos emails profissionais assina como 'Técnico Superior do Gabinete de Apoio à Presidência'. No seu LinkedIn (rede social usada para fins profissionais) anuncia-se como 'Coordenador Técnico na CML'. Segundo fontes da Câmara Municipal de Lisboa ouvidas pelo Expresso, é ele o coordenador responsável pela organização das manifestações no município no já mencionado Gabinete de Apoio à Presidência.

