Lei das minas. Ministro diz que “novo decreto é melhor em tudo” do que o atual e visa Catarina Martins: “Os insultos são a arma dos fracos”

O Ministro do Ambiente e da Ação Climática defende ferreamente o recém publicado Decreto-Lei que regulamenta a lei de prospeção e exploração de minérios, como o lítio, em solo nacional. O BE, o PCP, o PEV e o PSD querem submeter o polémico diploma à apreciação parlamentar na próxima sessão legislativa, a partir de setembro, questionando os “perigos” e a “discricionariedade” que o DL representa para as áreas protegidas, e as “portas abertas” que deixa, sem concertação com o poder local. O tema já levou a uma troca de galhardetes entre o ministro João Pedro Matos Fernandes e a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

