Restaurantes vão passar a cobrar taxa por embalagens para transporte de comida (mas só em 2024)

A partir de 2024 será cobrada uma tara - de valor ainda a definir - aos clientes que comprem comida em regime takeway aos restaurantes. Os consumidores poderão reaver o dinheiro das embalagens se as devolverem aos restaurantes. A Associação Nacional de Restaurantes PRO.VAR tem dúvidas, segundo o “Jornal de Notícias", se a medida é “exequível”.

No projeto de decreto-lei do Governo a data apontada para que os restaurantes apresentem alternativas reutilizáveis aos copos e embalagens de plástico é 1 de janeiro de 2024. O objetivo passa por reduzir o impacto de determinados produtos com esse material. Os produtos reutilizáveis serão, no entanto, alvo de um depósito.

O presidente da Associação Nacional de Restaurantes PRO.VAR, Daniel Serra, afirma que “seria importante criar um tempo de adaptação, porque se trata de uma mudança grande”. O presidente aponta que o setor ainda não tem informações sobre como a medida vai ser posta em prática, apontando algumas preocupações, entre as quais, “assegurar a reutilização das embalagens em perfeitas condições, tendo em contas as questões de saúde e da conservação dos alimentos”.

O Ministério do Ambiente refere que o sistema funcionará com “a cobrança no ato de compra, de um valor de depósito, o qual poderá ser reembolsado no ato da devolução da embalagem”.