FCT e Fundação Côa Parque criam Observatório do Antropocénico e lançam debate europeu sobre a nova era geológica

A Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT) e a Fundação Côa Parque (FCP) vão criar o Observatório do Antropocénico, durante um fórum com o nome da nova era geológica - o Fórum do Antropocénico - que se realiza no Museu do Côa, desta terça-feira até quinta-feira, no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia.

O observatório é criado em homenagem ao antigo presidente da FCP Bruno Navarro, falecido no início deste ano, e tem como objetivo desenvolver e lançar uma agenda europeia de monitorização das atividades humanas com impacto no clima e nos ecossistemas.

O evento, que conta com a participação de Manuel Heitor, ministro da Ciência, e de Isabel Ferreira, secretária de Estado para a Valorização do Interior, junta especialistas de todo o mundo, incluindo o português Pedro Conceição, diretor do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2020 das Nações Unidas. E será “um momento de especial relevância após a divulgação deste relatório sobre o tema ‘A Próxima Fronteira – Desenvolvimento Humano e o Antropocénico’”, sublinha um comunicado do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES).

Aprofundar o estudo do Antropocénico “é cada vez mais relevante”, destaca o comunicado do MCTES, “pois, entre outros aspetos, o novo coronavírus SARS-CoV-2 passou de animais para humanos e embora esse processo esteja longe de estar conhecido, sabemos que as doenças zoonóticas têm vindo a aumentar devido à pressão que as nossas sociedades e o seu desenvolvimento económico exercem na Natureza”.

É uma “manifestação evidente” da influência da atividade humana na Terra, que se expressa também através das alterações climáticas. Por isso, a demonstração científica das suas relações com a pandemia exige mais conhecimento, para os cientistas entenderem melhor os riscos que corremos e como podemos evoluir na nova era geológica do Antropocénico.