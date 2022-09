Conselho Superior do Ministério Público sugere confisco do património ilícito para combater enriquecimento ilícito

O Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) apresenta críticas às propostas apresentadas pelo PS, BE, PAN, PCP e Chega sobre a penalização da ocultação intencional de riqueza dos altos quadros públicos ou de enriquecimento ilícito. O órgão sugeriu, segundo avança o jornal “Público”, num parecer enviado à Assembleia da República, que a solução deveria basear-se no confisco do património ilícito.

O parecer surge no âmbito do processo legislativo dos projetos de lei do PS, BE, PAN, PCP e Chega. As propostas de PS, BE e PAN reforçam as obrigações declarativas de altos quadros públicos, já as do PCP e do Chega optam pela criminalização do enriquecimento ilícito.

Os projetos do PS, BE, PAN, PEV, CDS e PSD preveem que os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos tenham de declarar e justificar os acréscimos patrimoniais superiores a 50 salários mínimos até três anos após a cessação de funções. O CSMP considera que as propostas do PS, BE e PAN (as do PEV, CDS e PSD foram apresentados posteriormente) como solução jurídica “não afrontam” a Constituição, mas tem “um impacto prático reduzido, sendo um paliativo para todo este grave problema”. Os projetos de lei destes seis partidos têm por base as sugestões da Associação Sindical de Juízes Portugueses.

O ponto mais polémico do projeto do BE, segundo o parecer do CSMP assinado por Maria Raquel Almeida Fernandes, é a tributação a 100% em sede de IRS dos acréscimos patrimoniais não justificados, o que é um “confisco via fiscal dificilmente conciliável com a Constituição da República Portuguesa”. O PS e o PAN propõem uma tributação a 80%. O CSMP vê também como vantagem o princípio estabelecido na iniciativa do PS de que a incriminação depende sempre da prévia notificação para a apresentação da declaração de rendimentos.

O conselho é ainda mais crítico sobre as iniciativas do PCP e do Chega. A proposta do Chega é a que “levanta maiores problemas jurídico-constitucionais” por reproduzir uma solução já chumbada pelo Tribunal Constitucional. Relativamente ao projeto do PCP, o CSMP revela que o dever geral de revelação de proveniência dos bens de todos os cidadãos “não é compatível com um Estado que se reclama do princípio liberal”.

No parecer, datado de 4 de junho, lê-se que “estando em causa crimes bilaterais ou de encontro, ficam de fora os rendimentos de quem enriquece à custa deste dever especial de declarar”.