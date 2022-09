Programa para o mar tem orçamento anual de 13 milhões, mas em cinco anos gastou apenas 17

O Fundo Azul, um mecanismo de empréstimos para a chamada economia do mar, tem, “regra geral'', um orçamento anual de 13 milhões de euros, segundo o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos. Contudo, ao longo de cinco anos, isto é, desde que foi criado, executou pouco mais de um quarto do orçamento, cerca de 17 milhões de euros. Os empresários consideram o fundo “um calvário”, explicando que “o programa funciona mal”.

Nuno Gomes, administrador da empresa Bluemater, explica que o Fundo Azul “quando surgiu parecia boa ideia, porque era uma forma expedita de apoiar empresas inovadoras que queriam pôr produtos no mercado”. “O ridículo disto tudo”, acrescenta o empresário em declarações ao jornal “Público”, “é que começaram logo desde o início a pôr restrições muito grandes”. “Começou a ser um calvário”, considerando que teve “um prejuízo enorme”.

Quando surgiu, em 2016, o diploma que aprovou a existência do Fundo Azul descrevia-o como um mecanismo de empréstimos que visava “estimular a emergência de uma nova geração de empreendedores do mar (startups, PME e empresas) criadora de oportunidades inovadoras de negócio, rentáveis e sustentáveis”. O seu financiamento iria ser proveniente, entre outras fontes, do Fundo Português de Carbono, do Fundo para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade, do Fundo Sanitário e de Segurança Alimentar Mais e do Fundo para a Sustentabilidade Sistémica do Sector Energético.

O ministro do Mar explicou que “o Fundo Azul prevê o pagamento de um adiantamento inicial com a assinatura dos contratos dos projetos, que pode variar entre 10 e 50% do montante aprovado”. Segundo Ricardo Serrão Santos, “foram adoptadas medidas extraordinárias, no quadro da situação epidemiológica derivada da pandemia covid-19, que permitiram agilizar os procedimentos e facilitar adiantamentos mais céleres em situações extraordinárias”. Para 2021, “a dotação incluída no Orçamento do Estado para o Fundo Azul foi de 12.585.651 euros”, refere.

Ricardo Serrão Santos diz que, “regra geral, o orçamento anual inscrito para o Fundo Azul tem sido sempre na ordem dos 13 milhões de euros (10 milhões do Orçamento do Estado para financiamento dos projetos reembolsáveis e três milhões de receitas próprias para projetos não reembolsáveis)”. E “não se prevê reforço da dotação”. Com o total de 51 candidaturas, o Fundo concedeu até agora “um apoio global de quase 17 milhões de euros”, explica o ministro. A tutela adianta, ainda, que há “várias candidaturas a ser analisadas” e que a taxa de compromisso é de “66,8%, a melhor desde a sua criação”.