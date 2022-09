O primeiro julgamento da vida de Ricardo Salgado. Segunda tentativa é hoje

Depois de uma partida falsa - o juiz Francisco Rodrigues ignorou o facto de ainda estar a correr o prazo para a defesa apresentar a contestação à acusação do Ministério Público - arranca esta segunda-feira o primeiro julgamento da vida de Ricardo Salgado, o ex-presidente do Grupo Espírito Santo que já foi conhecido como o dono-disto-tudo e é agora um homem a braços com a justiça.

Neste processo, um dos que sobrou da Operação Marquês, é acusado de três crimes de abuso de confiança e de se ter apropriado indevidamente de 10,75 milhões de euros que pertenciam ao GES.

Não é certo que Salgado esteja presente fisicamente no tribunal. O advogado Francisco Proença de Carvalho argumentou com a idade avançada do acusado (quase 77 anos) para depor por videoconferência, mas o juiz já avisou que se quiser falar terá de ir ao tribunal.

Para hoje estão marcados os depoimentos de Michel Canals, gestor de fortunas suíço que chegou a estar preso na Operação Monte Branco e foi ouvido recentemente no processo contra Armando Vara; Amílcar Morais Pires, ex-administrador financeiro do BES e um dos acusados no processo da derrocada do banco; José Maria Ricciardi, que chegou a ser arguido no mesmo processo mas foi ilibado e Machado da Cruz, o contabilista do grupo que chegou a dizer que Salgado sabia da ocultação de prejuízos no grupo, mas que depois assumiu sozinho a responsabilidade por essa ocultação. Machado da Cruz também foi acusado no processo da derrocada do BES

Tal como aconteceu no julgamento de Armando Vara, as testemunhas que são arguidas em processos que estão relacionados com universo BES podem recusar-se a testemunhar.

Canals, que foi gestor da conta na UBS de Helder Battaglia, deverá ser ouvido por Whatsapp, tal como aconteceu no julgamento de Vara.

Segundo o despacho de pronúncia do juiz Ivo Rosa que determinou o envio para julgamento em separado do antigo banqueiro por considerar que nenhum destes três crimes estão relacionados com os outros arguidos também pronunciados, Ricardo Salgado apropriou-se de forma criminosa de 10,75 milhões de euros com origem numa conta da Suíça da ES Enterprises, uma companhia offshore que tem sido considerada pelo Ministério Público como tendo funcionado como um gigantesco “saco azul” do Grupo Espírito Santo ao longo de várias décadas.

Em dois desses crimes, o dinheiro circulou por dois dos acusados da Operação Marquês: Hélder Bataglia e Henrique Granadeiro que também fazem parte do rol de testemunhas do MP e também poderão recusar-se a testemunhar já que ainda podem vir a ser julgados na Operação Marquês se o tribunal da Relação de Lisboa anular a decisão de Ivo Rosa.

Salgado já foi condenado ao pagamento de duas multas pelo Banco de Portugal, foi acusado no processo GES, é arguido no caso Monte Branco mas esta é a primeira vez que enfrenta um coletivo de juízes.