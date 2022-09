Reitores rejeitam aumento de vagas pedido pelo Governo por falta de recursos

Apesar do aumento de vagas decidido no ano passado, há cursos que continuam a deixar de fora centenas de candidatos que se apresentam com médias superiores a 17 valores. Por isso, o grupo de trabalho constituído pelo ministro da Ciência e do Ensino Superior para avaliar o acesso ao ensino superior recomendou que haja nova subida de lugares nestas formações para o próximo ano letivo (até 15%) e a manutenção nas restantes. Mas mesmo que a proposta seja contemplada no despacho de vagas que deve ser publicado na próxima semana, há relutância e mesmo recusa de algumas faculdades em fazê-lo. O Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP) já a analisou e manifestou essencialmente duas reservas, explica ao Expresso o presidente do CRUP e reitor da Universidade do Porto (UP), António Sousa Pereira.

“A abertura adicional de vagas nos cursos de excelência já aconteceu no ano passado sem que houvesse um adicional de financiamento. Em vários casos foi preciso criar mais turmas, contratar docentes e técnicos. Continuar com este esforço por mais dois, três anos não é possível em muitos casos, sem ser à custa da qualidade, o que não nos interessa”, explica. Neste sentido, o CRUP propõe que o despacho de Manuel Heitor apenas diga que as instituições de ensino superior ‘podem’, e não ‘devem’, aumentar a sua capacidade nos cursos com maior concentração de melhores alunos.