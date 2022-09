PJ acusado pelo MP lança suspeitas sobre a Judiciária

Para demonstrar que está inocente e que “jamais” passou informação em segredo de justiça a um jornalista da “Sábado”, o diretor-adjunto da PJ de Lisboa, Pedro Fonseca, recorre a um pormenor: quando a operação que levou à detenção de Paulo Gonçalves, ex-assessor jurídico do Benfica que irá ser julgado, e a buscas no Estádio da Luz foi lançada tinha o nome de Aquila, águia em latim.

Mas quando os homens da Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC, de que era coordenador) ainda estavam no terreno, a CMTV começou a noticiar o caso chamando-lhe E-Toupeira, numa alusão ao funcionário judicial José Augusto Silva que terá sido corrompido por Gonçalves com bilhetes para jogos do Benfica a troco de obter informação em segredo de Justiça sobre processos judiciais que envolviam o clube.