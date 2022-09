Peter Thomson: “Se não agirmos é o fim do jogo”

Planos e estratégias como o Pacto Ecológico revelam ambição, mas entre as palavras e as ações há uma diferença. Está confiante?

Confiante não é a palavra certa. Mas eu não perco a esperança, apesar do que leio nos relatórios científicos sobre o que está a acontecer ao planeta. Tenho fé em duas coisas: na capacidade de inovação do génio humano e na capacidade de partilha, que vão ajudar-nos a sair desta crise e encontrar soluções para a crise climática e a perda de biodiversidade. Há uma nova esperança com o Presidente Joe Biden a trazer os EUA de novo para o Acordo de Paris, a China a reduzir emissões e o Pacto Ecológico Europeu, que lidera este caminho e dá créditos à UE. Mas temos de ser cuidadosos e não podemos imaginar que são todos anjos.

