Operação Marquês. Testemunha confirma branqueamento: “Recebi dinheiro em numerário de Armando Vara”

Por uma vez, a funcionária judicial está sentada ao mesmo nível do procurador e do coletivo de juízes. Na mão, segura um telemóvel que vai virando para os magistrados. Do outro lado da chamada WhattsApp está Michel Canals, um gestor bancário suíço que é a segunda testemunha a depor no primeiro julgamento que resultou dos estilhaços da Operação Marquês, que arrancou esta quarta-feira, com Armando Vara como réu.

O homem ouve as perguntas em português, um tradutor traduz para italiano, Canals responde e o tradutor repete tudo em português. O gestor confirma que recebeu quantias "em numerário" das mãos de "Armando Vara" que fazia chegar a "a Francisco Canas", o dono de uma casa de câmbios em Lisboa que fazia chegar o dinheiro "à UBS" e à Vama, uma companhia off shore com sede no "Panamá ou nas Seychelles controlada por Bárbara Vara e que o pai podia movimentar, Bárbara Vara, que foi acusada no processo mas seria despronunciada por Ivo Rosa.

Canas explicou ao tribunal que como Bárbara Vara tinha residência fiscal em Espanha "não" viu problema em fazer as transferências através de Canas.

O gestor disse que não se encontrou "muitas vezes" com Vara e que falavam de "investimentos". Quando a Vama deixou de ser discreta, o dinheiro passou a circular em off shores.

A testemunha, que nem sequer foi inquirida pela defesa, confirmou assim que Vara lhe terá entregado dinheiro para branquear. O interrogatório não durou uma hora.

Antes dele, foi ouvido João Carlos Silva, ex presidente da RTP que se apresentou como "amigo" mas não "dos melhores" e contou que foi contactado por Vara, "ex colega do Governo" que tinha um investidor interessado em adquirir um imóvel.

João Carlos Silva, que na altura tinha um escritório de advogados, passou a gerir a Citywide, uma offshore que seria alvo de buscas. Vara sugeriu um apartamento na avenida do cBrasil, propriedade da filha e só seis anos depois do negócio é que João Carlos Silva percebeu que o comprador era Vara. “Fiquei incomodado”, admitiu o advogado. "As contas por onde passou o dinheiro - cerca de meio milhão de euros - ficaram contaminadas. O ex-gestor da RTP nunca foi constituído arguido.

Michel Canals, que chegou a estar preso preventivamente em Portugal no âmbito do caso Monte Branco, é um gestor de fortunas suíço e foi ele quem geriu uma conta que Armando Vara abriu na UBS. No final de 2005, poucos meses depois de ter sido nomeado administrador da CGD pelo então ministro das Finanças Teixeira dos Santos, Vara, que foi ministro adjunto do primeiro-ministro António Guterres, abriu uma conta na UBS em nome da Vama Holdings, uma companhia offshore registada no Panamá.

Segundo a acusação do MP, esta conta servia para lavagem de dinheiro: Vara entregava em Portugal largas quantias em dinheiro vivo a Michel Canals que as passava a Francisco Canas, o "Zé das Medalhas", dono de uma casa de câmbio na baixa, em Lisboa, que morreu no decorrer da investigação

Em três anos, Vara terá recebido 2,6 milhões de euros tendo as transferências terminado já depois de ter saído da CGD para se tornar vice-presidente do Millennium BCP, no início de 2008.