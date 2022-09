O novo medicamento contra o Alzheimer: “A relação entre o risco e o benefício parece favorável, mas ainda não atingimos o coração da doença”

Há 18 anos que não era aprovado nenhum medicamento contra o Alzheimer e todos os ensaios clínicos realizados tinham acabado em desilusão. Nesse sentido, o agora recém-aprovado aducanumab pode trazer um milagre?

Se acharmos que um milagre é curar ou parar a progressão da doença, então este medicamento não é milagre algum. Mas temos de pôr as coisas em perspetiva. Hoje em dia temos medicamentos que não atrasam de todo a progressão da doença. Podem melhorar um bocadinho os sintomas, de uma forma muito modesta e que nem sequer acontece em todos os doentes, mas não fazem mais do que isso. Neste caso, estamos a falar de um medicamento que, pela primeira vez, se demonstra ter a capacidade de diminuir a progressão do Alzheimer. No fundo, permite ganhar mais tempo até que as pessoas atinjam uma fase de perda de capacidade cognitiva. Portanto, do ponto de vista dos doentes e das famílias, é obviamente positivo. Apesar de toda a polémica, dá mesmo uma nova esperança, desde logo porque, pela primeira vez, há resultados positivos em ensaios clínicos quanto ao atraso na progressão da doença.



