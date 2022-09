Companhias aéreas europeias continuam a não respeitar as metas climáticas do Acordo de Paris. Incluindo a TAP

Nenhuma das companhias de aviação europeias que emitem mais gases com efeitos de estufa está alinhada com as metas climáticas do Acordo de Paris. Além disso, estas empresas gastam pelo menos 6,75 milhões de euros por ano em lobbying dentro da União Europeia, com o objetivo de contrariar novas medidas que visem a redução de emissões poluentes. As conclusões são de um relatório publicado esta quinta-feira pela organização não governamental Influence Map, que se dedica a estudar o impacto da economia na crise ambiental.

