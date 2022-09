Mudar de vida para mudar o planeta

A consciência da crise climática fê-los trocar um emprego (por vezes melhor pago) por outro para acalmar a ansiedade de ver a casa “a arder”. Angélica, Diogo, Catarina, Gonçalo, Catarina e João conversaram com o Expresso sobre os seus percursos e expectativas. Estes são os seus testemunhos, para marcar o Dia Mundial do Ambiente (este sábado).

Desde que me lembro que as questões ambientais e os serviços dos ecossistemas me suscitavam curiosidade. Por isso, fui para Engenharia do Ambiente, porque queria aprender a atenuar os efeitos negativos das coisas que fazemos. Comecei a trabalhar em part time antes de acabar o curso, mas com as propinas a aumentar adiei a tese final e arranjei um emprego a tempo inteiro, como trainee na Galp, onde passei por vários departamentos e acabei por ficar nas compras e contratos. Percebi que estar a trabalhar numa empresa de combustíveis fósseis não era o que queria. Saí e consegui uma bolsa de três anos num projeto de inovação em alterações climáticas, no Climate-KIC, na Faculdade de Ciência e Tecnologia da Universidade Nova, onde conheci pessoas que queriam fazer a diferença. Agora estou na área de finanças sustentáveis de um grande banco francês, onde faço estruturação de empréstimos ligados ao desempenho das empresas em metas de sustentabilidade. Vejo as questões de sustentabilidade mais como uma missão do que como um trabalho. O que está a ser feito em Portugal e no mundo não é suficiente para reverter a situação da crise climática e da perda de biodiversidade. Temos de mudar a trajetória. Rapidamente.

