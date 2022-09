Alergia a antibiótico deixa utente de 76 anos quase 3 meses sem vacina e sem respostas. Normas da DGS não obrigam a vacinação em hospital

Com 76 anos e um problema respiratório crónico, uma das comorbilidades que indicavam prioridade na vacinação, Helena Vieira aguarda há 75 dias para ser inoculada contra a covid-19. A 15 de março, apresentou-se no Pavilhão Multiusos de Odivelas, onde decorria a primeira fase da vacinação, para receber a primeira dose de uma das vacinas disponíveis no momento. Acabaria, no entanto, por abandonar o local sem que a tarefa tivesse sido concretizada. “Na última parte do questionário que é dado a preencher às pessoas, antes de tomar a vacina, mencionei que tinha alergias alimentares e a determinados antibióticos. A enfermeira que me atendeu pediu-me para expor a situação a uma das médicas presentes no pavilhão, que por sua vez disse-me que achava preferível não ser vacinada naquele dia, por causa das alergias aos medicamentos”, conta ao Expresso.

