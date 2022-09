Há uma nova aplicação a pensar na saúde mental dos portugueses. E é grátis

Digital, gratuito, ao alcance de todos através de uma aplicação que pode ser descarregada neste link. É assim que a Fundação José Neves apresenta o programa de desenvolvimento pessoal 29k FJN, criado para “fortalecer o equilíbrio emocional e o bem-estar, para potenciar o desenvolvimento pessoal de um milhão de portugueses”.

O novo pilar dedicado ao desenvolvimento pessoal, que será apresentado esta quarta-feira no eventual anual da Fundação José Neves (FJN), criada pelo fundador e presidente da Farfetch, José Neves, resulta de uma parceria com a fundação 29k, uma organização sueca sem fins lucrativos.

Para já, em comunicado, José Neves adianta: “acreditamos que o desenvolvimento pessoal tem o poder de mudar e transformar o mundo. É por isso que a dimensão humana está inscrita na Fundação desde o primeiro momento, no seu quarto pilar. A pandemia só veio demonstrar a importância do autoconhecimento para atingirmos todo o nosso potencial e alcançarmos uma vida plena, feliz e equilibrada”.

paulo duarte

O 29k FJN, “comprovado cientificamente por psicólogos e investigadores da Universidade de Harvard (EUA), da Universidade de Londres (Inglaterra), do Instituto Karolinska (Suécia) e da Escola de Medicina da Universidade do Minho”, é “baseado em ciência” e “combina tecnologia e psicologia”, explica a Fundação criada pelo fundador e presidente da Farfetch.

O objetivo “é promover a ligação entre pessoas e a partilha de experiências de uma forma enriquecedora e motivadora”. O conteúdo “é baseado em terapia cognitiva-comportamental, combinado com uma conexão humana”. O modelo escolhido são cursos de desenvolvimento pessoal em formato de vídeo, meditação áudio e exercícios, “orientados por embaixadores e validados cientificamente”, explica a Fundação.

Como representantes do programa aparecem Catarina Furtado e Fátimas Lopes (apresentadoras de televisão), Luís Portela (Fundação Bial), Paula Amorim (Galp e Grupo Amorim), José Neves e Carlos Oliveira (ex- secretario de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação no governo de Pedro Passos Coelho, co-fundador e presidente executivo da Fundação José Neves).

Todos eles “participam em vários dos cursos disponibilizados sobre temáticas como stress, ansiedade, resiliência, amor-próprio, relações e valores”, indica a Fundação, que aposta aqui no “poder da partilha”, o que significa que os utilizadores podem dar e receber apoio entre si em pequenos grupos, através de chats de texto e sessões de vídeo ao vivo, em que podem partilhar as suas experiências e vulnerabilidades, “contribuindo para uma maior identificação e crescimento interpessoal”.

“A aposta da Fundação passa por ajudar a colocar na ordem do dia o debate sobre o bem-estar e a saúde mental e contribuir para mitigar o estigma associado a estas condições, disponibilizando gratuitamente aos portugueses uma aplicação que lhes permitirá efetuar intervenções profundas e duradouras. A nossa missão é tornar o desenvolvimento pessoal acessível para todos”, adianta Carlos Oliveira.

Para este projeto, o programa tem como primeiras empresas parceiras a Accenture, Bial, Galp e Farfetch. Mas a este grupo inicial irão juntar-se outras entidades, unidas na decisão de promoverem os cursos 29k FJN entre os seus trabalhadores.

A nova aplicação voltada para o bem-estar e saúde mental dos portugueses será apresentada no evento anual da FJN que tem como oradores o neurocientista português António Damásio e o músico Bryan Adams. No evento, será também apresentado o primeiro relatório sobre o “Estado da Nação” no que respeita a educação, emprego e competências no país.