Cansados, ansiosos e com pouco tempo e dinheiro: como vivem os cuidadores informais

A realidade não é boa nem para as pessoas que têm doença mental nem para aquelas que delas cuidam — e a pandemia ainda veio agravar mais a situação. Desde o surgimento ou agravamento de sintomas, ao fraco acesso a cuidados de saúde mental e à interrupção das atividades de ocupação, foram várias as consequências para estas pessoas. No caso dos seus cuidadores, quase sempre pais ou filhos, se já havia cansaço, passou a haver ainda mais. São estas, em traços gerais, as principais conclusões de um estudo sobre a carga da doença mental realizado pela Federação das Associações das Famílias de Pessoas com Experiência de Doença Mental, FamiliarMente, com o apoio da Escola de Medicina da Universidade do Minho, a que o Expresso teve acesso.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler