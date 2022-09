Covid-19 no 🌏: Itália tem 20% da população vacinada, número de novos casos baixa em Espanha

A pandemia covid-19 já matou pelo menos 3.543.125 pessoas no mundo e infetou 170.244.860, segundo um levantamento realizado pela agência France Presse (AFP) a partir de fontes oficiais.

No √ļltimo dia, registaram-se 8.279 novas mortes e 411.389 casos a n√≠vel mundial. Os pa√≠ses com maior n√ļmero de √≥bitos recentes foram a √ćndia (3.128), o Brasil (874) e a Col√īmbia (535). Os Estados Unidos mant√™m-se at√© √† data como o pa√≠s mais afetado em termos de mortes e casos (594.431 e 33.259.430, respetivamente), seguindo-se o Brasil (461.931 e 16.515.120), a √ćndia (329.100 e 28.047.534), o M√©xico (223.507 e 2.412.810) e o Reino Unido (127.781 e 4.484.056).

Entre os pa√≠ses mais atingidos, a Hungria √© o que apresenta o maior n√ļmero de mortes em rela√ß√£o √† popula√ß√£o (308 √≥bitos por 100.000 habitantes), seguida pela Rep√ļblica Checa (281), B√≥snia-Herzegovina (281), Maced√≥nia do Norte (260) e Bulg√°ria (254).

A Europa totaliza at√© √† data 1.134.082 mortes e 52.885.645 casos, a Am√©rica Latina e Cara√≠bas 1.035.564 √≥bitos e 32.920.572 pessoas infetadas, os Estados Unidos e Canad√° 619.943 v√≠timas mortais e 34.638.401 casos, a √Āsia 479.626 √≥bitos e 36.327.134 cont√°gios, o M√©dio Oriente 142.461 mortes e 8.590.244 casos, e √Āfrica 130.347 √≥bitos e 4.834.173 infe√ß√Ķes. Confira as √ļltimas atualiza√ß√Ķes sobre os n√ļmeros da pandemia em v√°rios pontos do globo.

França

Fran√ßa registou esta segunda-feira 1.211 novos casos de covid-19, quase metade do valor de h√° uma semana, quando contabilizou 2.229 novas infe√ß√Ķes, e continua numa tend√™ncia de diminui√ß√£o dos n√ļmeros relativos √† doen√ßa.

O pa√≠s acumula 5,66 milh√Ķes de infe√ß√Ķes desde o in√≠cio da pandemia, segundo informaram as autoridades de sa√ļde, num dia em que o n√ļmero de novos casos contabilizados √© afetado pelo encerramento de muitos laborat√≥rios durante o fim de semana.

Nas √ļltimas 24 horas morreram 126 pessoas no pa√≠s devido √† covid-19, todas em hospitais, o que aumentou para 109.528 o n√ļmero de √≥bitos causados pela doen√ßa.

Internados em hospitais est√£o, atualmente, 16.596 pessoas, menos 179 do que no domingo, enquanto em cuidados intensivos est√£o 2.945 pacientes, um n√ļmero tamb√©m inferior ao da v√©spera e longe dos 5.000 registados durante o pico de terceira vaga.

At√© ao dia de hoje, a Fran√ßa j√° vacinou 25,76 milh√Ķes de pessoas com uma dose da vacina contra a covid-19, ou seja, 38,5% da popula√ß√£o total, e 10,97 milh√Ķes com a vacina√ß√£o completa, o que corresponde a 16,4% dos habitantes.

O presidente franc√™s, Emmanuel Macron, assim com a sua mulher, Brigitte, foram vacinados hoje, dia em que foi aberta a vacina√ß√£o a todos os maiores de 18 anos, se exce√ß√Ķes.

Peru

O Governo do Peru anunciou hoje que, numa reavalia√ß√£o ao n√ļmero de pessoas mortas devido √† covid-19 no pa√≠s, o total subiu de 69.000 para 180.000, de acordo com dados elaborados por um conselho t√©cnico crido pelo executivo.

"A partir de hoje [...] teremos n√ļmeros mais exaustivos que ser√£o de grande utilidade para a gest√£o da pandemia", declarou, em confer√™ncia de imprensa, a primeira-ministra Violeta Bermudez, que citou os n√ļmeros reavaliados por um conselho t√©cnico definido em abril e composto por especialistas independentes e organiza√ß√Ķes internacionais.

Segundo os dados precisos o estudo, o n√ļmero de mortes por covid-19 no Peru √© de 180.764, para uma popula√ß√£o de cerca de 32,6 milh√Ķes de habitantes, substancialmente maior dos que as informa√ß√Ķes oficiais mais recentes, que apontavam para 69.342 √≥bitos.

"O que est√° a ser dito √© que um n√ļmero significativo de mortes n√£o foi classificado como causadas pela covid-19", disse, por seu lado, o ministro da Sa√ļde peruano, Oscar Ugarte, acrescentando que os crit√©rios para designar o novo coronav√≠rus como causa de morte foram alterados. Ugarte disse que, antes, apenas aqueles que "tiveram um teste diagn√≥stico positivo" foram considerados como mortes associadas ao novo coronav√≠rus, tendo, agora, sido incorporados outros crit√©rios.

O novo n√ļmero de mortes associadas √† covid-19 inclui mortes relatadas entre mar√ßo de 2020 e 22 de maio deste m√™s. Entre os pa√≠ses latino-americanos, apenas Brasil e M√©xico relataram um n√ļmero maior de mortes associadas ao novo coronav√≠rus. A quest√£o sobre o n√ļmero de mortos no Peru surgiu logo ap√≥s o in√≠cio da pandemia.

As imagens de cemitérios cheios de novas urnas funerárias e hospitais a comprar contentores refrigerados para atuar como necrotérios improvisados sugeriam que a situação era muito pior do que os dados oficiais mostravam.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e casos, com 594.431 mortes para 33.259.430 casos, de acordo com o levantamento realizado pela Universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os pa√≠ses mais afetados s√£o o Brasil, com 461.931 mortes e 16.515.120 casos, a √ćndia, com 329.100 √≥bitos (28.047.534 casos), o M√©xico, com 223.507 mortes (2.412.810 casos) e o Reino Unido, com 127.781 √≥bitos (4.484.056 casos).

Reino Unido

O Reino Unido contabilizou nas √ļltimas 24 horas 3.383 novos casos de covid-19, 28% mais do que h√° precisamente uma semana, e uma morte, indicaram esta segunda-feira as autoridades sanit√°rias brit√Ęnicas.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, o Reino Unido acumulou mais de 4.487.000 casos de infeção com o novo coronavírus, a que estão associadas 127.782 mortes.

Em relação à campanha de vacinação, o Reino Unido já administrou a primeira dose a 39.379.411 pessoas (74,8% da população adulta), enquanto 25.537.133 já receberam a segunda dose (48,5% da população adulta).

Espanha

Espanha registou 9.732 novos casos de covid-19 nos √ļltimos tr√™s dias, elevando para 3.678.390 o total de infetados at√© agora, segundo o Minist√©rio da Sa√ļde espanhol. Os servi√ßos sanit√°rios tamb√©m notificaram mais 48 mortes atribu√≠das √† pandemia durante o fim de semana, passando o total de √≥bitos para 79.953.

O n√ļmero de novos casos desceu do fim de semana anterior para este de 11.067 para 9.732 e o de mortes de 91 para 48. A incid√™ncia acumulada (cont√°gios) tamb√©m continua a baixar, passando de 124 (sexta-feira) para 122 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades aut√≥nomas com os n√≠veis mais elevados s√£o as do Pa√≠s Basco (296), Madrid (179), Andaluzia (172), La Rioja (175), Arag√£o (164), Navarra (131) e Catalunha (108). Nas √ļltimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o pa√≠s 387 pessoas com a doen√ßa (485 na sexta-feira), das quais 89 em Madrid, 85 na Andaluzia e 47 na Catalunha.

Por outro lado, subiu para 4.858 o n√ļmero de hospitalizados com covid-19 (4.813), o que corresponde a 4,9% das camas, dos quais 1.347 pacientes est√£o em unidades de cuidados intensivos (1.426), 14,0% das camas desses servi√ßos.

Os servi√ßos sanit√°rios espanh√≥is tamb√©m anunciaram hoje que 9,2 milh√Ķes de pessoas j√° est√£o completamente vacinadas contra a covid-19 (19,4% da popula√ß√£o total), e 18,0 milh√Ķes t√™m pelo menos uma das doses (38,0%), em cerca de 47,3 milh√Ķes de habitantes que tem o pa√≠s.

It√°lia

It√°lia ultrapassou esta segunda-feira os 20% da popula√ß√£o vacinada com as duas doses da vacina contra a covid-19, tendo registado, nas √ļltimas 24 horas, mais 1.820 novos casos de infe√ß√£o e 82 mortes, indicou o Minist√©rio da Sa√ļde italiano. Desde o in√≠cio da pandemia, em fevereiro de 2020, It√°lia acumulou 126.128 mortes entre os 4.217.821 casos de infe√ß√£o.

A pressão nos hospitais continua a baixar e, dos 233.675 casos ativos com o novo coronavírus, 7.515 estão hospitalizadas, menos 137 do que no domingo, enquanto 1.033 pacientes estão internadas em unidades de cuidados intensivos, menos 28 do que na véspera.

A campanha de vacinação continua a avançar e Itália administrou 34.631.219 doses da vacina, o que permitiu imunizar 11.942.769 pessoas, o equivalente a 20,15% da população do país. A partir de quinta-feira, Itália começará a vacinar toda a população, independentemente da faixa etária.

A maioria das regi√Ķes italianas est√° na "zona amarela", de baixo risco, onde bares e restaurantes podem servir almo√ßos e jantares em esplanadas, com o recolher obrigat√≥rio em vigor entre as 23:00 e as 05:00 locais (entre as 22:00 e as 04:00 em Portugal continental).

As ilhas da Sardenha, Molise (sul) e Friuli-Veneza-Julia (norte) s√£o as √ļnicas com uma cor diferente, j√° que hoje passaram para a "zona branca", que, entre outras medidas, p√Ķe termo ao recolher obrigat√≥rio e permite a reabertura de atividades como piscinas cobertas ou salas de jogos.

Macau

Contando apenas com 51 casos de covid-19 desde o início da pandemia, Macau é o território onde o Banco Nacional Ultramarino (BNU) vai iniciar esta terça-feira uma campanha de incentivo à vacinação dos funcionários oferecendo-lhes regalias. Também os casinos de Macau prometeram dinheiro, dias de férias extra e sorteios para quem se vacinar.

Em Macau, apesar de o programa de vacina√ß√£o estar prestes a completar quatro meses, menos de 10% da popula√ß√£o recebeu as duas doses, com as autoridades a salientarem que n√£o faltam vacinas, mas vontade dos residentes. As autoridades j√° avisaram que, sem imunidade de grupo, as restri√ß√Ķes nas fronteiras s√£o para manter ou podem mesmo ser refor√ßadas, nomeadamente com a China continental.



O banco do grupo Caixa Geral de Dep√≥sitos anunciou que "todos os empregados que sejam vacinados com as duas doses da vacina at√© finais de setembro 2021 ter√£o direito a dois dias extra de f√©rias" e que "se for atingido um determinado n√ļmero m√≠nimo de empregados completamente vacinados, haver√° lugar ainda a um sorteio de variados pr√©mios que custar√£o ao banco perto de um milh√£o de patacas [103 mil euros]".

O Governo de Macau intensificou os apelos √† vacina√ß√£o e o BNU seguiu o exemplo dos casinos, com o sector privado da capital mundial do jogo a anunciar um conjunto alargado de regalias e milh√Ķes de patacas em benef√≠cios. As operadoras de jogo Melco e MGM anunciaram campanhas de incentivo √† vacina√ß√£o, como forma de apoiar os esfor√ßos do Governo para se atingir a imunidade de grupo.

A MGM ofereceu dias de f√©rias extra e est√° a cooperar com a vacina√ß√£o em massa, enquanto a Melco avan√ßou mesmo com uma campanha 'milion√°ria para a qual destinou 16 milh√Ķes de patacas (1,64 milh√Ķes de euros) e que contempla a organiza√ß√£o de semin√°rios, pagar mil patacas (103 euros) a cada funcion√°rio "plenamente vacinado" e promover ainda sorteios que podem valer seis pr√©mios de um milh√£o de patacas (103 mil euros).

China

Na China como um todo, foram identificados 20 casos de covid-19 nas √ļltimas 24 horas na prov√≠ncia de Guangdong, que faz fronteira com Macau e Hong Kong. O pa√≠s registou ainda sete casos positivos, entre viajantes oriundos do exterior, na cidade de Xangai e nas prov√≠ncias de Guangdong, Fujian e Henan.

A China voltou assim a impor restri√ß√Ķes √† circula√ß√£o interna de pessoas, ao ditar que quem quiser sair de Guangdong deve fazer um teste √† covid-19, ap√≥s um s√ļbito aumento de infe√ß√Ķes na prov√≠ncia.

As autoridades sanit√°rias chinesas tamb√©m informaram sobre a dete√ß√£o de 19 novas infe√ß√Ķes assintom√°ticas (tr√™s por cont√°gio local em Guangdong e as restantes importadas), embora Pequim n√£o as inclua como casos confirmados, a menos que manifestem sintomas. O n√ļmero total de casos ativos no pa√≠s √© de 328, entre os quais seis em estado grave.

Desde o início da pandemia, a China totaliza 91.099 casos da doença e 4.636 mortos.

√ćndia

A √ćndia ultrapassou esta segunda-feira 28 milh√Ķes de casos da covid-19 desde o in√≠cio da pandemia, embora nas √ļltimas 24 horas o pa√≠s asi√°tico tenha registado o menor n√ļmero de infe√ß√Ķes dos √ļltimos 50 dias - 152.734 casos, um n√ļmero muito distante dos mais de 400.000 por dia registados no in√≠cio de maio. No total, o pa√≠s contabiliza 28.047.534 casos desde o in√≠cio da pandemia.

O pa√≠s registou 3.128 mortes no √ļltimo dia, totalizando agora 329.100, atr√°s apenas dos Estados Unidos e do Brasil. A √ćndia √© o segundo pa√≠s do mundo com mais casos acumulados desde o in√≠cio da pandemia, superado apenas pelos Estados Unidos com 33,2 milh√Ķes.



A campanha de vacina√ß√£o √© vista como o melhor recurso contra a pandemia, e a √ćndia j√° administrou 213 milh√Ķes de doses, um n√ļmero ainda insuficiente para os seus 1.350 milh√Ķes de habitantes.

Alemanha

A incid√™ncia cumulativa em sete dias caiu na Alemanha para 35,1 novas infe√ß√Ķes por 100.000 habitantes, comparando com os 35,2 de domingo e os 62,5 de segunda-feira passada. O pa√≠s teve menos de 2.000 casos em 24 horas, anunciando esta segunda-feira 1.978 novas infe√ß√Ķes e 36 mortes.

A Alemanha acumula 3.681.126 positivos e 88.442 mortes desde o in√≠cio da pandemia.O n√ļmero m√°ximo de infe√ß√Ķes foi registado a 18 de dezembro, com 33.777 novos casos num dia, e o n√ļmero de √≥bitos em 14 de janeiro, com 1.244, enquanto a incid√™ncia atingiu seu pico em 22 de dezembro, com 197,6.

O fator de transmissibilidade semanal no país é de 0,75, o que significa que a cada 100 infetados contagia uma média de 75 outras pessoas. Cerca de 3.486.700 pessoas foram registadas como recuperadas e os casos ativos são atualmente cerca de 106.000.

No √ļltimo dia, 2.515 pacientes com covid-19 foram internados em unidades de cuidados intensivos (menos 77 em 24 horas) e, destes, 1.656 (menos 66% em rela√ß√£o a s√°bado) precisam de respira√ß√£o assistida. Em 24 horas, as unidades de cuidados intensivos receberam 59 novos pacientes com covid-19 e 37 dos internados morreram.

Estados Unidos

Os Estados Unidos registaram 128 mortes causadas por covid-19 e 7.023 casos nas √ļltimas 24 horas, segundo a contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o in√≠cio da pandemia, os EUA contabilizaram 594.430 √≥bitos e 33.258.547 casos da doen√ßa, sendo o pa√≠s com mais mortes e mais infe√ß√Ķes no mundo. O Instituto de M√©tricas e Avalia√ß√Ķes de Sa√ļde da Universidade de Washington, em cujos modelos de proje√ß√£o da evolu√ß√£o da pandemia a Casa Branca se baseia com frequ√™ncia, previu cerca de 610 mil mortes at√© 1 de agosto.

Ao todo, 167,7 milh√Ķes de pessoas (50,5% da popula√ß√£o) j√° receberam pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19, tendo 135,08 milh√Ķes (40,7%) conclu√≠do o processo de vacina√ß√£o, de acordo com os Centros de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas norte-americanos.

México

O M√©xico registou 52 mortes por covid-19 nas √ļltimas 24 horas, elevando para 223.507 o total de √≥bitos desde o in√≠cio da pandemia. O pa√≠s detetou 1.307 novas infe√ß√Ķes no √ļltimo dia, passando a acumular 2.412.810 pessoas contagiadas.

O M√©xico √© o quarto pa√≠s do mundo com mais mortes causadas pela infe√ß√£o, depois dos Estados Unidos, do Brasil e da √ćndia, e o 15.¬ļ em n√ļmero de casos, de acordo com a contagem independente da Universidade norte-americana Johns Hopkins.

Com 126 milh√Ķes de habitantes, o pa√≠s iniciou a campanha de vacina√ß√£o contra o novo coronav√≠rus a 24 de dezembro e j√° administrou 30.293.682 doses da vacina, tendo 12.390.240 pessoas tomado as duas doses completas.

√Āfrica

O continente registou mais 401 mortes, 15.989 infetados e 2.898recuperados de covid-19 nas √ļltimas 24 horas. Desde o in√≠cio da pandemia, o total de √≥bitos √© de 130.451719, o de infetados 4.830.225 e o de recuperados 4.365.227, segundo o Centro de Controlo e Preven√ß√£o de Doen√ßas da Uni√£o Africana (√Āfrica CDC.

A √Āfrica Austral continua a ser a regi√£o mais afetada, com 2.073.421 casos e 64.644 √≥bitos, destacando-se √Āfrica do Sul com 1.659.070 infe√ß√Ķes e 56.363 mortes. O Norte de √Āfrica √© a segunda regi√£o do continente mais atingida, com 1.459.604 infetados e 44.043 √≥bitos.

O Egito √© o segundo pa√≠s africano com mais v√≠timas mortais, a seguir √† √Āfrica do Sul, regista 15.047 mortes e 261.666 infetados, seguindo-se a Tun√≠sia, com 12.623 √≥bitos e 344.688 casos, e Marrocos com 519.108 casos e 9.143 √≥bitos. Entre os pa√≠ses mais afetados est√£o tamb√©m a Eti√≥pia, com 4.155 v√≠timas mortais e 271.345 infe√ß√Ķes, e a Arg√©lia, com 3.596 √≥bitos e 128.725 infetados.

Nos países de língua oficial portuguesa, Moçambique regista 836 mortes e 70.780 casos, seguindo-se Angola (764 óbitos e 34.366 casos de infeção), Cabo Verde (264 mortos e 30.359 casos), Guiné Equatorial (118 óbitos e 8.529 casos), Guiné-Bissau (68 mortos e 3.766 casos) e São Tomé e Príncipe (37 mortos e 2.344 casos).

Em atualização