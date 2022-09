Final da Champions “pode dar mau resultado”: é preciso “jogar à defesa” contra variante indiana para Portugal não “correr atrás do prejuízo”

Não é bem assim que vaticina a sabedoria popular mas, neste caso, quem o avisa, especialista em saúde é. Da mesma forma, a gíria futebolística recomenda prognósticos só final do jogo mas, quando se trata de ciência, o conhecimento empírico torna as previsões muito mais sólidas. É verdade que a final da Liga dos Campeões é jogada este sábado, dentro das quatro linhas do Estádio do Dragão, mas a presença de, pelo menos, 16.500 adeptos ingleses nas ruas do Porto pode fintar a defesa de Portugal na contenção da evolução epidemiológica. “Pode dar mau resultado” e “Portugal ter de correr atrás do prejuízo”, alvitra o imunologista Luís Delgado, para quem “já se está a ver que [as autoridades] não vão conseguir controlar ninguém”.

