Cinco comboios suprimidos até às 6h devido à greve dos trabalhadores da CP

"Ontem [quarta-feira] não houve qualquer impacto da greve, em termos de comboios circulou tudo. Até às 06:00 de hoje foram suprimidos dois comboios nos serviços urbanos do Porto e três nos serviços regionais, dois no Minho e um no Oeste", disse à Lusa fonte da CP, cerca das 07:30.

A greve abrange o período entre as 00:00 e as 24:00 de hoje, mas o impacto na circulação poderá estender-se, segundo a CP, para além desse período, nomeadamente às primeiras horas da manhã de sexta-feira.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Setor Ferroviário (SNTSF), da CGTP, não tendo sido decretados serviços mínimos pelo Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social.

Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Interregional e Regional, a CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, ou a sua revalidação, sem custos, acrescenta.

Em comunicado, a CP diz ainda que lamenta os incómodos causados aos seus clientes, recomendando a obtenção de informação sobre o estado da circulação de comboios, através do contacto com os canais de informação da empresa.

O pré-aviso de greve emitido pelo SNTSF abrange todos os trabalhadores da CP e da IP.

Está ainda marcada uma concentração para hoje de manhã, em frente ao Ministério das Infraestruturas, em Lisboa, em protesto contra "11 anos sem aumento".

Os trabalhadores do setor ferroviário e das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias reivindicam aumentos salariais para todos, a redução do horário de trabalho para as 35 horas, o trabalho com direitos, o respeito pela contratação coletiva, a redução da idade de reforma e a melhoria do serviço público prestado.

Esta semana, o Sindicato Independente Nacional dos Ferroviários suspendeu a greve parcial convocada para começar na terça-feira depois do Governo se ter comprometido a voltar à mesa das negociações.