Jovem procurada por vestir polo da PSP no metro apresentou-se às autoridades

Uma jovem estava a ser procurada pela Polícia de Segurança Pública depois de ter sido vista e fotografada a circular no Metro de Lisboa enquanto vestia um polo da PSP. A imagem começou a circular nas redes sociais e rapidamente foi aberta uma investigação, uma vez que o uso de farda oficial é crime. A jovem apresentou-se esta segunda-feira de forma voluntária às autoridades e diz ter encontrado o polo no lixo.

De acordo com o relato que apresentou à PSP, a jovem vestiu o polo azul escuro na passada terça-feira por volta das 18h, quando saiu do ginásio. Em seguida, e sem saber que estava a cometer algo ilícito, segundo disse às autoridades, circulou no Metro de Lisboa com a farda vestida, desde a estação dos Anjos até ao Areeiro.

Foi quando viu as notícias de que a PSP estava à sua procura que se deslocou voluntariamente ao departamento policial para se identificar.

Após ter sido questionada sobre como tinha obtido aquela peça, a jovem explicou que a tinha encontrado pouco depois de ter chegado a Portugal, em setembro do ano passado, quando passava na Rua Morais Soares e encontrou o polo num ecoponto de roupa.

A jovem contou às autoridades que gostou da peça de fardamento, retirou-a do ecoponto e levou-a para casa, tendo ficado com a mesma, alegando desconhecer que tal ação é proibida.

Questionada pela PSP onde se encontra atualmente o polo, a jovem acabou por dizer que a colocou no lixo após a polémica.