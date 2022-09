Justiça. Regras para escutar primeiro-ministro ou Presidente vão mudar

A ideia foi apresentada por Cardoso da Costa, jurista nomeado por Marcelo Rebelo de Sousa para vogal do Conselho Superior da Magistratura (CSM): as escutas telefónicas a titulares de órgãos de soberania — como o primeiro-ministro, o Presidente da República ou o da Assembleia da Republica — deixam de ter de ser autorizadas ou validadas pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e passam a estar nas mãos de um coletivo de três juízes, formado por dois presidentes de secção do STJ e um terceiro conselheiro nomeado pelo CSM.

Ao contrário do que acontece na maioria das vezes em que são propostas alterações ou mudanças, a ideia não teve grande contestação e foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho, incluin­do o presidente cessante do STJ, António Piçarra, que durante o seu mandato validou escutas em que António Costa foi apanhado acidentalmente quando falava com João Pedro Matos Fernandes, o ministro do Ambiente que era o alvo do Ministério Público que investiga suspeitas de corrupção no negócio do hidrogénio verde. “A ideia é despersonalizar a decisão e tirar esse peso dos ombros do presidente”, explica um conselheiro, que não quer ser identificado.