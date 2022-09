TAP reforça oferta para 93 mil lugares nas ligações ao Reino Unido em maio e junho

A TAP avançou com um reforço das ligações aéreas com o Reino Unido desde que as viagens turísticas dos britânicos ficaram autorizadas, a 17 de maio, e com Portugal a figurar na primeira lista verde, e que totaliza 93 mil lugares disponíveis até ao final de junho.

Desde 18 de maio e até ao final do mês, a oferta de assentos na TAP foi aumentada em 36%, correspondendo a um acréscimo de 2,1 mil lugares nos voos entre Lisboa e o aeroporto de Heathrow em Londres (que passaram a totalizar 9,6 mil), de 1,2 mil lugares nos voos de Lisboa a Manchester (para 4,2 mil) e de 1,4 mil lugares nos voos do Porto para o aeroporto de Gatwick em Londres (para 4,4 mil). Ao todo, a TAP acrescentou 4,8 mil lugares às rotas entre Portugal e o Reino Unido no mês de maio.

A oferta da TAP nos voos para o Reino Unido irá praticamente duplicar em junho (com um crescimento de 98%), com uma capacidade de 62 mil lugares nesta rota no próximo mês.

Em junho, a TAP vai aumentar os seus 10 atuais voos por semana entre Lisboa e Londres (aeroporto de Heathrow) para 19 voos semanais, além de retomar as ligações entre a capital portuguesa e o aeroporto de Gatwick, também em Londres, com cinco voos semanais. No próximo mês, será ainda reforçada a rota do Porto para Londres (aeroporto de Gatwick), dos atuais 4 para 7 voos semanais.

Em maio, a TAP assegura 42% de toda a oferta de lugares de avião disponíveis entre Portugal e o Reino Unido, seguindo-se a British Airways com 26%, a Easyjet com 18%, a Ryanair com 11% e a Wizzair com 2%.

Na generalidade, as companhias aéreas estão a programar em junho um maior aumento de ligações entre Portugal e o Reino Unido. Com os voos já planeados, a TAP vai ficar com 34% de quota da capacidade disponível entre os dois países no próximo mês, a Ryanair com 22%, a Easyjet com 21%, a British Airways com 16% e a Wizzair com 7%.

Segundo a TAP, a companhia está em maio com 34% da capacidade que tinha antes da pandemia, o que se prevê em junho aumentar para 49%. A operação da companhia foi alargada com a reabertura de fronteiras e das viagens de lazer com outros países além do Reino Unido, designadamente Espanha, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Bélgica, Polónia, República Checa, Dinamarca e Suiça, estando ao todo a operar 248 voos semanais para destinos europeus.