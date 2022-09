Ambientalistas dizem que versão final do PDM do Porto visa a legalização de obras

Em comunicado, o Núcleo de Defesa do Meio Ambiente de Lordelo do Ouro diz manter e defender "que não devem ser alteradas as classificações hoje definidas no atual PDM", denunciando "que tais alterações apenas têm como fundamento formalizar a legalidade de licenciamentos já concedidos, nomeadamente as urbanizações junto da Ponte da Arrábida (em cima e em baixo), o Hotel de Grijó, as obras junto do nó de Francos, entre outras".

A informação foi transmitida num email enviado hoje ao presidente da Câmara do Porto, entre outros responsáveis regionais, depois de o NDMALO-GE ter tomado conhecimento do Relatório de Ponderação do PDM.

Os ambientalistas defendem que, no Regulamento do PDM, devem ser tomadas as medidas necessárias para implementar as servidões administrativas que abranjam as redes de saneamento básico e redes de esgotos, principalmente a que inclui toda a extensão do Coletor Geral de Saneamento da Zona Norte.

Por outro lado, consideram que deverá conter todos os princípios de proteção e valorização de recursos naturais definidos na Lei da Reserva Ecológica Nacional (REN), mesmo assumindo que os mesmos são respeitados neste Plano.

"Consideramos mesmo ser de rever a continuidade de não aplicação da REN ao concelho do Porto, único não abrangido em toda a Área Metropolitana do Porto", observam.

Os ambientalistas contestam ainda o artigo 76º do regulamento que consideram pretende "ignorar todas as linhas de água existentes na cidade, em particular, a Ribeira de Aldoar/Ramalde", defendendo que não é claro que "a Câmara do Porto/Águas do Porto não voltem a "ressuscitar" o projeto de desviar esta ribeira para o meio da avenida da Boavista.

O NDMALO-GE diz ainda não concordar com a "subtileza" da alteração dos limites da Unidade operativa de planeamento e gestão [UOPG] do Parque da Cidade, "de forma a permitir a abertura de um arruamento no extremo norte do Parque para justificar a urbanização junto da Circunvalação/Vilarinha".

No que se refere ao conjunto de Imóveis a classificar, o grupo sustenta que deve ser incluído já, na lista dos imóveis a classificar, o Monumento à Guerra Peninsular, cujo processo está em análise.

Defendem também a inclusão, nesta lista, do plátano centenário de Círiaco Cardoso, devendo os serviços municipais desencadearem já o processo de classificação.

Por último, insistem na inclusão da zona do Parque de Recolha da STCP da Via Norte, dentro dos limites da cidade do Porto, "como sempre tem vindo representada em todas as plantas existentes".

Classificando como "extraordinário" o trabalho realizado no âmbito da 2.ª revisão do PDM, o NDMALO-GE considerou "expectável" que as suas participações não tenham sido acolhidas.

Para a associação, é um "sintoma de pouca recetividade e reflexo de quem pensa que é o único que pode decidir os destinos da cidade".

Na sexta-feira, o NDMALO-GE tinha-se insurgido contra a possibilidade de a Câmara do Porto ignorar as propostas que contrariem a sua versão do PDM.

À data, a autarquia revelou ter recebido 403 participações tendo todas sido "analisadas", assegurando que "não há qualquer alteração introduzida neste plano com o intuito de regularizar qualquer obra de construção em curso ou prevista".

"Relativamente aos exemplos elencados trata-se de operações urbanísticas licenciadas de acordo com a legislação em vigor aplicável", frisou à data o município.

O envio da proposta final do PDM para aprovação da Assembleia Municipal do Porto vai ser discutido na reunião do executivo de segunda-feira.