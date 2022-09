10 notícias que marcaram o dia

Nem uma hora de audição: comissão de inquérito desligou ligação a Nuno Vasconcellos “em nome da dignidade”

Nem uma hora durou a sessão de Nuno Vasconcellos, antigo presidente do falido grupo Ongoing, na comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco, e Fernando Negrão, o deputado social-democrata que preside aos trabalhos decidiu intervir.

Só uma deputada fizera perguntas, Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, e não acabou bem “Não está aqui para nos ajudar, nem pretende esclarecer nada”. Por isso, Mortágua decidiu que não ia “dar tempo de antena ou palco”. A posição era a de todos os deputados e assim acabou a sessão parlamentar.

Buscas no FC Porto e Algarve relacionadas com suspeita de viagem de jogador com covid-19

As buscas da Polícia Judiciária realizadas nesta manhã de quinta-feira no FC Porto e no Algarve estão relacionadas com uma viagem de avião para o estrangeiro de um jogador de futebol profissional, alegadamente infetado com covid-19. Uma "atuação suscetível de configurar a prática de crime de propagação de doença, alteração de análise ou de receituário, previsto e punido pelo art.º 283° n.º 1 als. a) e b) do Código Penal com pena de prisão de um a oito anos", diz a Polícia Judiciária.

Há acordo sobre o 'certificado covid': Presidência portuguesa da UE fecha entendimento com o Parlamento Europeu

O documento pode ser pedido por quem foi vacinado, quem tem um teste negativo à Covid-19 ou por quem recuperou da doença e desenvolveu anticorpos. Deverá entrar em vigor em julho. Ao mesmo tempo, a Comissão compromete-se a mobilizar 100 milhões de euros para a compra de Testes Covid19, com a possibilidade de mais 100 milhões adicionais

TAP vai ter um representante dos trabalhadores no conselho de administração. É inédito e foi uma surpresa

Os representantes dos trabalhadores da TAP foram surpreendidos esta quinta-feira com uma novidade trazida pelo Ministério das Infraestruturas: podem eleger um representante para o novo conselho de administração da companhia. Os candidatos podem ser apresentados até dia 28 de maio e as eleições são a 3 de junho

Antártida. O maior icebergue do mundo desprendeu-se no mar de Weddell

O A-76, é assim que se chama o bloco de gelo, tem 4320 quilómetros quadrados e é agora o maior iceberg do mundo, com 170 quilómetros de comprimento e 25 quilómetros de largura

Covid-19. Resultados de autotestes já podem ser registados pela internet

Quem fizer um autoteste à covid já pode registar centralmente o resultado através da internet. A plataforma eletrónica anunciada há várias semanas está finalmente disponível, em https://covid19.min-saude.pt/. Começou a funcionar esta quinta-feira e destina-se ao reporte de todos os resultados, incluindo negativos, dos testes rápidos de antigénio feitos pelos próprios cidadãos.

Desemprego registado recua pela primeira vez em cinco meses

Depois de quatro meses consecutivos com o número de inscritos nos centros de emprego a aumentar, abril inverteu a tendência. O número de desempregados registados continua em níveis de há quatro anos, 423 mil, mas há a destacar uma redução em cadeia de quase 9000 desempregados face a março deste ano

Professores manifestam-se por melhores condições de trabalho e pelo desbloqueio negocial

O protesto reuniu cerca de uma centena de docentes, maioritariamente integrantes do Sindicato dos Professores da Região Centro, que protestaram em frente ao Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa

Covid-19. Comissão Europeia espera ter três medicamentos aprovados até outubro

A Comissão Europeia prevê ter três medicamentos "seguros e eficazes" para utilização contra a covid-19 aprovados até outubro, como complemento ao atual processo de vacinação, que pode vir a incluir.

Um óbito, 451 novos casos e 346 recuperados em Portugal nas últimas 24 horas

Há menos três doentes internados nos hospitais portugueses, o que faz recuar o total para 208. É preciso recuar a 24 de março de 2020 para encontrar um valor mais baixo de doentes internados em Portugal: 203. As unidades de cuidados intensivos têm esta quarta-feira mais duas camas ocupadas, traduzindo-se numa ligeira subida dos internamentos graves para 58.