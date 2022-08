Multas por violação das normas anticovid aumentaram no segundo confinamento. Foram detidas 810 pessoas durante os estados de emergência

Durante todos os estados de emergência declarados devido à pandemia, as autoridades aplicaram 48.816 coimas ao abrigo do regime contra-ordenacional criado pelo Governo. No entanto, até ao Natal, o número mais elevado de coimas num único estado de emergência tinha sido 450 - na quinzena entre 9 e 23 de novembro de 2020. Esse valor foi pulverizado no segundo confinamento, que se iniciou a 15 de janeiro.

Esse valor subiu então, com 3567 multas entre os dias 16 e 30 de janeiro. O valor máximo de coimas registou-se entre 15 de fevereiro e 1 de março, atingindo-se 9789.

A violação do dever cívico de recolhimento foi o maior motivo para a aplicação de multas (27.605) por parte das autoridades. A quebra da proibição de circulação entre os conselhos (7743) ocupou o segundo lugar, seguido no consumo de bebidas alcoólicas (3701).

Os 15 estados de emergência vigoraram por 200 dias e, para além das quase 50 mil coimas, houve ainda 810 detenções e o encerramento de 3200 estabelecimentos, revelou o “Jornal de Notícias”, com base no último relatório do estado de emergência, que será debatido esta terça-feira no Parlamento.