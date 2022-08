Brexit. Regularização do novo estatuto de imigrante gera atrasos nos consulados portugueses do Reino Unido

A regularização do estatuto de imigrante no Reino Unido está a gerar atrasos na resposta dos serviços consulares portugueses. O prazo termina a 30 de junho e a 1 de julho ninguém poderá continuar a viver ou a trabalhar naquele território sem o novo estatuto de imigrante. O Governo garante reforço na resposta.

A secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, disse ao jornal “Público” que “o apoio necessário para a apresentação de candidaturas será garantido a todos”. Até ao momento, mais de 380 mil nacionais já se candidataram ao novo estatuto de imigrante - um valor superior ao número de portugueses com morada declarada no Reino Unido.

O coordenador científico do Observatório da Emigração, Rui Nunes, esclarece que “quando o Reino Unido estava na União Europeia, muitos portugueses entravam naquele território e não sentiam necessidade de se registar em nenhum serviço do país de destino: era uma situação irregular, mas nada que gerasse uma multa". "Agora, com o ‘Brexit’, haverá certamente milhares de portugueses que estão a querer regularizar a sua situação”, explica.

“Há gente que vive cá há vinte ou trinta anos e que não consegue requerer o settled status porque tem os documentos caducados e não conseguem vaga para atendimento. E receiam ir tratar da documentação a Portugal, porque podem não conseguir voltar a entrar”, relatou Domingos Cabeças, proprietário da única agência de recrutamento portuguesa de mão de obra em Londres, a Neto Recruitment Agency.