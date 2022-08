Ataques informáticos em Portugal aumentaram com a pandemia

Os ataques informáticos e os indicadores de cibercrime em Portugal "cresceram de forma significativa em 2020, mostrando com frequência uma coincidência temporal entre esse crescimento e os períodos de confinamento social fruto da pandemia de covid-19". A informação é revelada pelo "Relatório Cibersegurança - Riscos e Conflitos 2021” do Observatório do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS).

O relatório consultado pelo “Jornal de Notícias” revela, ainda, que houve uma duplicação de incidentes, isto é, "eventos com um efeito adverso real na segurança das redes e dos sistemas de informação". Esses incidentes foram registados pelo organismo do CNCS que coordena a resposta às ameaças “no ciberespaço de interesse nacional que afetam sobretudo a Administração Pública, os operadores de serviços essenciais ou os prestadores de serviços digitais” - o CERT.PT.

Os ataques por “phishing” lideram a tabela registrada pelo CERT.PT (43%), seguidos pelo incidente de infeção por “malware”. O responsável pelo observatório, Pedro Mendonça, esclareceu que neste período a sociedade ficou "mais dependente dos serviços digitais" e a atividade contra entidades e cidadãos acompanhou esse comportamento.