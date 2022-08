Pandemia agravou situação dos mais novos. Comissão de Proteção de Crianças e Jovens recebeu mais de 2700 denúncias

A Comissão Nacional de Protecção de Crianças e Jovens recebeu 2702 denúncias que foram encaminhadas para as comissões de protecção locais e que configuram "situações graves ou muito graves". Das 2702, 1006 foram feitas através da linha telefónica "Crianças em perigo" e 1696 através de um questionário online. A maioria das queixas foram feitas por adultos.

A presidente da Comissão, Rosário Farmhouse, explicou, em declarações à TSF, que "todas as comunicações que chegaram tinham fundamento", tendo sido abertos processos."A pandemia trouxe consequências grandes" para os mais novos. Com "tantas horas fechados em casa, a violência aumentou".

"Têm aparecido mais através de familiares e vizinhos tanto a linha ou o formulário. Tem sido usado de forma anónima, por pessoas que são próximas e que têm medo de represálias. As crianças, algumas contactam a linha, mas maioritariamente são adultos. Temos alguns e-mails de jovens a fazer perguntas, mas a maioria são os adultos", disse.

No que diz respeito às principais queixas, Rosário Farmhouse elencou a violência física, psicológica e emocional, negligência e abandono. "Estamos a falar muito na área da violência física e psicológica e emocional, de negligência e abandono. As crianças estão sozinhas o dia inteiro, ninguém lhes está a prestar qualquer atenção. As crianças são muito pequenas. Todos os dias se ouvem gritos e humilhações, barulho que parece ser violência física", contou.

"Desde o início da linha até hoje recebemos mais de 1.000 chamadas. São em concreto 1.006 chamadas que recebemos. Significa que é uma linha que não existindo antes fazia muito falta. Também desenvolvemos uma nova ferramenta que desenvolvemos em tempos de pandemia (...) que é o formulário 'online' através do nosso 'site' e nesse recebemos 1.696 comunicações de perigo através do formulário online", disse.

Segundo Rosário Farmhouse, além da violência, negligência e abandono, os mais novos sofreram também com o desemprego dos pais, ansiedade e vulnerabilidade, sublinhando que os números "são muito elevados". A presidente da Comissão disse que as crianças foram "muitíssimo afetadas" pela pandemia de covid-19, destacando que os abusos e a violência não vão acabar com o desconfinamento.

"São efeitos que vão permanecer no tempo e aos quais temos de estar todos muito atentos", salientou. O número da linha “Crianças em perigo" é o 961 231 111 e o formulário está disponível no 'site' da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.371.695 mortos no mundo, resultantes de mais de 162,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 17.007 pessoas dos 842.182 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.