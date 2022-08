Isto “merecia ser lido na época em que foi escrito, certamente merece ser lido agora”: o livro esquecido que se tornou um fenómeno súbito

Ulrich Alexander Boschwitz era um empresário judeu a viver na Alemanha durante o crescimento do nazismo e a ascensão de Adolf Hitler. Otto van Silbermann também. Se o primeiro emigrou nos anos que antecederam a II Guerra Mundial, o segundo ficou até à noite em que os alemães invadiram casas, lojas e sinagogas e que ficou conhecida como a Noite dos Cristais. Se Ulrich foi um homem real, um escritor que não sobreviveu para ver o seu único livro editado ganhar sucesso, Otto não é mais que a personagem que representa os milhares de homens e mulheres que tentaram fugir a uma perseguição que o autor viveu longe do território germânico e procurando refúgio noutros países.

“O Passageiro” foi escrito por Boschwitz nas semanas seguintes à tal Noite de Cristais. Estávamos no final de 1938, Hitler já liderava a Alemanha e a Áustria já tinha sido anexada. Boschwitz estava em Inglaterra com a família, onde era considerado refugiado do regime. A obra haveria de ser publicada nos EUA e no Reino Unido mas com pouco impacto, deixando de ser impresso. Há três anos, uma sobrinha de Boschwitz reencontrou o livro e levou-o a um editor, que decidiu publicá-lo. Só na semana passada, refere a BBC, foram vendidas 1800 cópias, levando “O Passageiro” a integrar a lista dos 10 livros mais vendidos do jornal britânico “The Sunday Times”.

“Se olharmos para o problema dos refugiados hoje em dia, vemos que a disponibilidade para ajudar as pessoas em necessidade é muito reduzida. E quantos mais refugiados há, menos pessoas estão dispostas a ajudar. Este simples e terrível padrão percorre a História”, disse à BBC o editor alemão Peter Graf, que assim que leu o manuscrito original, guardado na biblioteca de Frankfurt, “soube que era uma obra muito importante”. “Após o pogrom de novembro na Alemanha, quase mais nenhum país aceitou receber judeus. Estavam encurralados. E as pessoas que decidiam sair do país apenas por razões económicas estavam ainda piores no sentido de quem era perseguido. Qualquer pessoa que leia a história de Otto Silbermann vai entender muito sobre valores humanos e como o terrorismo e a falta de coragem das massas torna possível a perseguição de grupos específicos”, acrescenta.

Da personagem revelamos apenas que tenta fugir sozinho do massacre. “É um enredo envolvente que leva o leitor para o centro da Alemanha Nazi à medida que a escuridão cai. Merecia ser lido na época em que foi escrito. Certamente merece ser lido agora”, considerou o crítico do jornal “The Guardian” Jonathan Freedland. Já David Mills, do “Sunday Times”, acrescenta que “O Passageiro” pode ser a “melhor” de todas as obras escritas durante a II Guerra Mundial e que “recentemente voltaram a ganhar notoriedade”.

Já a história de Boschwitz teve um caminho totalmente diferente, tendo sido capturado no Reino Unido e enviado para um campo na Austrália. Quando ao fim de dois anos lhe foi permitido sair, quis regressar a Inglaterra. O navio em que fazia a travessia acabou por ser atingido por um torpedo alemão. Tinha 27 anos.