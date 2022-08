Covid-19. Portugal com 1 morte, 334 novos casos e 229 recuperados nas últimas 24 horas

Uma morte, 334 novos casos confirmados e 229 recuperados em 24 horas. São estes os indicadores da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgados este domingo na habitual monitorização da evolução da pandemia de covid-19 em território nacional. Os números hoje divulgados elevam para 802.900 os que já recuperaram da doença, mas sinalizam a existência de 245 doentes internados, mais 22 do que no sábado, o maior aumento diário em quase um mês. 76 destes doentes estão em unidades de cuidados intensivos, mais 5 do que na véspera.

O Boletim da DGS assinala este domingo um aumento transversal do número de novos casos, casos ativos, recuperados, óbitos, contactos em vigilância e também de internamentos, quer unidades covid quer quem cuidados intensivos. São atualmente 22.275 os casos ativos de covid-19 em território nacional, mais 104 do que os registados no sábado. Nas últimas 24 horas, Portugal somou 334 novos casos confirmados e aumentou em 15 os contactos em vigilância. O número de óbitos, que ontem tinha ultrapassado a fasquia dos 17 mil, voltou a aumentar finado-se agora nos 17.008, mais uma morte do que ontem.

A incidência da covid-19 por 100 mil habitantes cai e o R(t), o índice de transmissibilidade mantém-se inalterada desde sexta-feira. A incidência é de 50,3 no território nacional e de 48,1 no continente (menos de metade da linha vermelha dos 120) e o R(t) passa para 0,95 no Continente e na globalidade do território nacional. Tal como o Expresso já tinha sinalizado, é o registo mais baixo de incidência desde que este valor passou a ser divulgado nos boletins, a 15 de março. Na última quarta-feira os valores eram de 51 e de 48,7, respetivamente.

O Norte responde pelo único óbito por covid-19 registado em território nacional nas últimas 24 horas e também pelo maior aumento no número de novos casos confirmados, mais 141. As regiões de Lisboa e Vale do Tejo, Centro e Algarve contabilizam, respetivamente, 82, 33 e 22 novos casos nas últimas 24 horas, mas sem óbitos a registar.