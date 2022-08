Trabalhadores de casinos, ainda sem solução do Estado para a perda de 70% do rendimento, indignam-se com o perdão fiscal às concessionárias

Os trabalhadores das salas de jogo dos casinos (conhecidos como 'coupiers', na designação francesa) continuam sem resolução à vista para o "problema social" que estão a viver: o seu rendimento foi reduzido a um terço para efeitos de lay off, que não contemplou as gorjetas que compunham a maioria do seu salário e sobre as quais pagavam impostos, ficando sem dinheiro para pagar bens essenciais, a ter de recorrer à ajuda de familiares e com pessoas a passar "sérias dificuldades".

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler