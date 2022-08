“Este ano já recebemos mais 40% de cancros da mama metastáticos”

Chama-lhe um “fogo lento que está a grassar”, e a pandemia foi uma acha na fogueira: vão ser mais os doentes com cancro e também mais os que vão chegar aos hospitais em estado avançado da doença. O oncologista Luís Costa, professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e investigador principal do Instituto de Medicina Molecular, afirma que o medo da covid-19 fez com que os doentes fugissem dos médicos, e o prognóstico é, portanto, muito reservado.

O país vai ter de estar preparado para tratar cancros mais graves nos próximos três a cinco anos, que é quando a mortalidade deverá disparar. Não há cura para esta metástase da pandemia e, para minimizar os efeitos, é necessário “um esforço grande para que os programas de rastreio estejam a 100%, para que as consultas com os médicos de família, ou o médico assistente, estejam a funcionar em pleno”. A luta contra a mortalidade por cancro “não se ganha nos hospitais, ganha-se antes”.

