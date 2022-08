Rita Penedo: “Começaram a aparecer mulheres vítimas no tráfico laboral. Era um crime só de homens”

Os surtos de covid-19 em duas freguesias de Odemira desvendaram a exploração a que são sujeitos milhares de trabalhadores agrícolas imigrantes, muitos deles vítimas de tráfico de seres humanos. Rita Penedo, presidente do observatório que segue e analisa a evolução deste crime em Portugal, fala sua prevalência no meio laboral, na agricultura do Alentejo, pelo menos desde 2012, ultrapassando em dimensão o tráfico para exploração sexual.

