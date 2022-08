Época balnear de 2021 só abre oficialmente a partir de 29 de maio

Afinal não é este sábado que começa oficialmente a época balnear. Com a portaria das águas balneares 2021 e o manual de regras anti covid-19 nas praias ainda por publicar (devem sê-lo na próxima semana) o arranque da ida oficial a banhos só acontece "a partir de 29 de Maio, sendo que na maioria das praias do país não acontecerá antes de 12 de junho", apurou o Expresso junto de fonte da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).

