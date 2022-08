10 notícias que marcaram o dia

Rendeiro condenado a 10 anos de prisão em novo processo

João Rendeiro foi condenado esta sexta-feira, 14 de maio, a 10 anos de prisão no processo judicial que investiga a prática de crimes de fraude fiscal, branqueamento de capital e abuso de confiança no Banco Privado Português (BPP), segundo a leitura da sentença desta sexta-feira, 14 de maio.

Um Benfica-Sporting com tolerância zero para ajuntamentos depois dos festejos do título

Apesar de não referir demasiados pormenores sobre como vai ser esta segurança antes e durante o derby, que se inicia às 18h deste sábado no estádio da Luz, o intendente Francisco Alves lembrou que apesar de o jogo não ter público nas bancadas, a partir das 15h vai estar já montado um perímetro de segurança alargado nas imediações do estádio. Haverá por isso tolerância zero para ajuntamentos naquela zona, embora seja previsível a presença de claques do Sporting e do Benfica.

Covid-19. Viagens não essenciais para o Reino Unido permitidas a partir de segunda-feira

As viagens não essenciais de e para o Reino Unido vão ser permitidas a partir das 0h de segunda-feira, bastando apresentar um teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores, anunciou esta sexta-feira fonte governamental. A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, já tinha adiantado a 18 de março que os turistas britânicos poderiam voltar a entrar em Portugal a partir de 17 de maio, em declarações a uma das rádios da BBC.

Sondagem: cerca de um quarto da população perdeu rendimentos com a pandemia

Cerca de 34% dos portugueses viram os seus rendimentos afetados após a pandemia. Dos 34%, 25% (um quarto da população) perderam rendimentos e 9% viram os seus rendimentos subirem. Há ainda um grupo (64%) que mantém rendimentos iguais. Os dados são revelados pela sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (Cesop) da Universidade Católica para a “RTP” e para o jornal “Público”.

Número de nascimentos em janeiro e fevereiro foi o mais baixo desde que há registos

Em janeiro nasceram com vida 5912 crianças (menos 19,3% que em janeiro do ano passado) e em fevereiro, 5.651 (menos 11,1% do que no mesmo mês de 2020)

Novo incentivo à normalização de atividade já tem regras e entra em vigor este sábado

Depois de várias reclamações das associações empresariais, foi esta sexta-feira publicada a portaria que vai regulamentar o acesso das empresas ao novo incentivo extraordinário à normalização de atividade e apoio simplificado para microempresas. Cálculos são mais penalizadores do que em 2020 e obrigatoriedade de manutenção do nível de emprego aumenta de 60 para 90 dias

Com receitas em queda e reestruturações, dona da TVI tem prejuízo de €11 milhões em 2020

A Media Capital, proprietária da TVI e de rádios como a Comercial, apresentou prejuízos de 11 milhões de euros no ano passado. O resultado representa, ainda assim, uma melhoria face às perdas de 55 milhões de 2019, segundo mostram os números divulgados à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) na quinta-feira, 13 de maio.

"Mulher sentada junto a uma janela" de Pablo Picasso vendida em leilão por 85ME

A pintura "Mulher sentada junto a uma janela" de Pablo Picasso foi vendida por 103,4 milhões de dólares (85 milhões de euros) na quinta-feira, num leilão da Christie's em Nova Iorque.

A mesma pintura foi comprada há apenas oito anos pelo seu atual proprietário num leilão em Londres por 28,6 milhões de libras (37 milhões de euros).

Aumenta o número de palestinianos que morreram em confrontos com o exército israelita

Os confrontos alastraram à Cisjordânia, ocupada por Israel, com pelo menos seis palestinianos mortos esta sexta-feira em confrontos com as forças israelitas

Mais um dia sem mortes e com 450 casos a registar. R(t) sobre para 0,95 e incidência continua a cair

Há menos oito doentes internados nos hospitais portugueses, o que faz o total recuar para 236. Tendência contrária verifica-se nas unidades de cuidados intensivos, onde existem esta sexta-feira mais duas camas ocupadas, elevando o total de internamentos graves para 72.