Papa diz aos peregrinos de Fátima que é momento de pedir pelo mundo inteiro

O Papa Francisco disse hoje, numa mensagem de vídeo dirigida aos peregrinos de Fátima, que este é o momento de pedir pelo mundo inteiro, num momento em que muitos estão a sofrer com a pandemia.

"Este é o momento de pedir à Mãe pelo mundo inteiro (...) e por cada um de nós, pelas vossas famílias, pela vossa terra natal, por Portugal", disse Francisco na mensagem apresentada nos momentos iniciais da missa da peregrinação internacional de aniversário ao Santuário de Fátima.

Depois de saudar os fiéis "de uma maneira especial" e agradecer a sua presença no santuário, o Papa estendeu o apelo a "todos os que estão a sofrer com esta pandemia de covid-19, por tantos os que perderam o seu trabalho, os seus entes queridos", alertando para "tanta pobreza e miséria que esta pandemia está a gerar".

"Este é o momento para a oração", salientou e exortou os fiéis a nunca se esquecerem da Virgem de Fátima.

Dirigindo uma bênção aos peregrinos, o Papa pediu ainda para que rezem por ele.

A mensagem em vídeo foi saudada com palmas pelos 7500 fiéis que podem estar no recinto de oração, número estipulado devido à pandemia de covid-19.

A peregrinação internacional de maio ao Santuário de Fátima, presidida pelo cardeal Tolentino Mendonça, termina hoje, quando se assinalam 40 anos do atentado a João Paulo II, em Roma, cuja bala está na coroa da Imagem de Nossa Senhora.

As celebrações, 104 anos após os acontecimentos na Cova da Iria, começaram às 09:00, com a recitação do terço, decorrendo agora a missa a que se segue a procissão do adeus.