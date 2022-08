O peso da coroa: o que une e separa as monarquias europeias

Após o funeral do príncipe Filipe, no mês passado, uma simples imagem correu o mundo: a Rainha Isabel II sentada sozinha na Capela de São Jorge, como uma simples viúva a fazer o luto pelo seu companheiro de décadas. Durante aqueles minutos, poderia dizer-se que a Rainha de Inglaterra foi uma pessoa normal: afinal, usufruiu do direito a que o comum dos mortais chama privacidade. E isso é raro: entre 2017 e 2020, a família real britânica foi o tema de mais de 1,2 milhões de artigos noticiosos online em todo o mundo, segundo um relatório publicado em abril pelo portal Statista (“Celebrity Index: European Royal Families”).

Este relatório transformou em números toda a atenção recebida pelas sete famílias reais europeias — Reino Unido, Espanha, Holanda, Suécia, Noruega, Dinamarca, Bélgica — e concluiu que, no que toca a mediatismo, a família real britânica está à frente de qualquer outra coroa do Velho Continente. As redes sociais ajudam a perceber o fenómeno: até março, a conta oficial da monarquia inglesa no Facebook tinha 5,3 milhões de seguidores, a que se juntam 718 mil subscritores no YouTube, 8,7 mil seguidores no Instagram, e 4,3 mil no Twitter. A propósito desta última plataforma, eis um exemplo recente desta projeção: em apenas três dias, o anúncio oficial da morte do príncipe Filipe foi partilhado cerca de 274 mil vezes, além de ter merecido quase 600 mil “gostos”.